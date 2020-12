Le Canada excité en vue de son premier match

L’équipe canadienne dispute, ce samedi, son premier match du Championnat mondial de hockey junior contre l’Allemagne et, à l’approche du duel, l’excitation se faisait inévitablement sentir.

«Nous sommes prêts à jouer et les gars sont excités de représenter le pays», a mentionné l’entraîneur-adjoint Michael Dyck qui a pris la place de l’entraîneur-chef André Tourigny, lors du point de presse tenu dans la journée.

Malgré la frénésie du moment, les joueurs demeurent concentrés sur la tâche à accomplir.

«Toutes les équipes sont bonnes ici et on ne peut prendre aucun match à la légère, a ainsi noté l’attaquant ontarien Philip Tomasino. Si on respecte notre plan de match, nous aurons du plaisir, c’est certain.»

«De porter les couleurs du Canada, c’est un rêve que nous avons depuis que nous sommes jeunes, a pour sa part indiqué le Terre-Neuvien Dawson Mercer, qui évolue avec les Saguenéens de Chicoutimi. On va tout faire pour remporter la médaille d’or.»

Rappelons que le Québécois Devon Levi sera le gardien partant pour le Canada lors de cette rencontre. L’attaquant Jakob Pelletier sera pour sa part utilisé sur un trio en compagnie de Mercer et Quinton Byfield.

Vendredi soir, l’Allemagne a subi la défaite à son premier match, s’inclinant par le pointage de 5 à 3 contre la Finlande.