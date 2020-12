EN DIRECT : Canada 4 - Allemagne 1

Le Canada entame son parcours au Championnat du monde de hockey junior, contre une équipe allemande décimée par la COVID-19.

En raison des protocoles de la Fédération Internationale de Hockey sur glace, les Allemands peuvent compter sur 16 joueurs seulement.

Les Canadiens devront avoir à l'oeil Tim Stützle. Troisième choix du dernier encan de la LNH, l'Allemand est capable de tirer son épingle du jeu. Dans un duel contre la Finlande vendredi, Stützle a récolté un but et une aide.

2e période

0:00 Début la période

1ère période

19:59 : Avec 0,1 seconde à faire à la période, Peyton Krebs pousse une rondelle libre derrière le gardien allemand. 4 à 1 Canada.

14:20 : La réplique du Canada est immédiate. Philip Tomasino bat le gardien allemand entre les jambières. 3-1 Canada.

13:12 : Un tir parfait de John Peterka déjoue Devon Levi à la fin de l'avantage numérique. 2-1.

8:40 : Braden Schneider est explusé de la rencontre pour une mise en échec à la tête de Jan Munzenberger. Les Allemands ont un avantage numérique de cinq minutes.

7:27 : En désavantage numérique, Dawson Mercer, des Saguenéens de Chicoutimi, profite d'une bourde d'Arno Tienfensee pour faire 2-0 Canada.

2:38 : Devon Levi étire la jambière et vole un but certain à Tim Stützle.

1:54 : Kaiden Guhle, choix de premier tour du Canadien, touche la cible. 1-0 Canada.

0:00 : Début de la rencontre