Un autre international argentin en MLS?

Le FC Dallas et Orlando City seraient sur les rangs afin d’obtenir les services de l’ailier argentin Franco Cervi, qui évolue présentement pour Benfica au Portugal.

C’est du moins ce que rapporte le journaliste Bruno Andrade, associé à «Goal» et à DAZN.

Cervi, qui a 26 ans, a vu son temps de jeu diminuer dernièrement au sein du géant portugais, qui chercherait maintenant à se départir de ses services. Cervi pourrait être transféré, ou prêté avec une option d’achat.

Orlando serait en avance sur Dallas dans ce dossier pour l’instant.

Évoluant surtout sur le flanc gauche, Cervi évolue pour Benfica depuis 2016, avec qui il a cumulé 20 buts et 26 passes décisives en 156 apparitions. Il a aussi représenté l’Argentine quatre fois.

Cincinnati veut une star

Après avoir connu une saison 2020 misérable, le FC Cincinnati cherche à embaucher un joueur désigné d’impact.

C’est ce qu’a révélé le directeur sportif de la formation de l’Ohio, Gerard Nijkamp.

«On cherche un joueur désigné avec un gros profil, un joueur décisif», a-t-il indiqué en point de presse.

Il s’agirait évidemment d’un joueur offensif. Une rumeur a récemment associé le club à l’Argentin «Papu» Gomez, en froid avec son entraîneur à l’Atalanta Bergame, en Italie. Gomez, un milieu offensif, est certainement un joueur d’impact en Italie. Il y a fort à parier qu’il connaîtrait beaucoup de succès en MLS.

Nijkamp a cependant invité tout le monde à rester calme au sujet de cette rumeur.

«Il y a beaucoup de rumeurs et il ne faut pas les croire toutes, a-t-il averti. Beaucoup de gens aiment lancer des rumeurs pour rendre les directeurs sportifs nerveux.»

Cincinnati a déjà trois joueurs désignés en Jurgen Locadia, Yuya Kubo et Allan Cruz. Certains d’entre eux pourraient toutefois être «rétrogradés» au statut de joueurs «TAM», au besoin.

Un ailier prometteur à «Music City»

Le Nashville SC serait sur le point d’obtenir les services de l’ailier uruguayen de 21 ans Rodrigo Pineiro, qui évolue pour Danubio, dans son pays.

C’est ce que rapporte le journaliste uruguayen Martin Charquero.

Le jeune homme a déjà représenté son pays deux fois que les 20 ans et moins. En 80 apparitions en première et deuxième divisions, Pineiro a récolté 10 buts et sept passes décisives.

La semaine dernière, le directeur général de Nashville, Mike Jacobs, avait laissé sous-entendre que le club s’apprêtait à ajouter un joueur étranger. Pineiro pourrait être ce joueur.

Résolument offensif, Pineiro peut aussi évoluer dans l’axe.

Un ancien du FC Barcelone débarque à Foxboro

Le Revolution a annoncé l’embauche du milieu de terrain camerounais Wilfrid Kaptoum, mercredi.

Kaptoum, qui a 24 ans, a passé les six dernières années en Espagne, où il a notamment porté les couleurs du FC Barcelone et du Betis Séville. Son dernier arrêt fut avec l’UD Almeria, avec qui il a disputé quelques matchs en deuxième division en 2019-2020.

Formé à «La Masia», célèbre académie du FC Barcelone, Kaptoum est un milieu central à la technique sûre, a vanté l’entraîneur du Revolution, Bruce Arena.

«La vitesse et la qualité de passe de Wilfrid renforcera notre milieu de terrain, a-t-il ajouté. Nous croyons qu’il sera un ajout de qualité au Revolution et on a hâte de le voir arriver.»