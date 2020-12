Terminé pour Kirby Dach

Équipe Canada junior (ÉCJ) devra se passer de son capitaine Kirby Dach pour la totalité du Championnat mondial de hockey junior, car il sera à l’écart après avoir été blessé à un poignet durant le match préparatoire de mercredi contre la Russie.

«Kirby était excité de représenter le Canada et d’être le capitaine de notre équipe, a réagi Scott Salmond, premier vice-président des équipes nationales à Hockey Canada, par voie de communiqué, jeudi. Nos joueurs, entraîneurs et membres du personnel sont tous déçus qu’il ne puisse pas participer au tournoi cette année.»

«Nous saluons l’engagement et le leadership de Kirby et nous savons à quel point il avait hâte de représenter fièrement son pays au Mondial junior, a-t-il ajouté. Il était dévoué à son rôle de capitaine et prêt à contribuer à la défense de notre médaille d’or. Nous lui souhaitons que tout se passe pour le mieux et qu’il se rétablisse rapidement en vue de son retour sur la glace avec les Blackhawks.»

Une intervention chirurgicale?

Or, d’après le réseau TSN, le patineur risque également de manquer du temps de jeu dans la Ligue nationale. Les médecins d’ÉCJ ont demandé au principal concerné de se présenter à Chicago pour être examiné par des spécialistes qui décideront s’il doit se soumettre à une intervention chirurgicale. Dans un tel cas, il pourrait rater quelques mois d’activités.

Dach a été touché lors d’une collision avec Ilya Safonov en territoire neutre pendant la troisième période de la rencontre face aux Russes, gagnée 1 à 0 par l’équipe canadienne. Il s’est dirigé au vestiaire par la suite et n’est pas revenu.

«Je viens de le voir, il est dans la clinique, il est encore ici. Je ne sais pas [où il s’en va], je ne sais pas où sont les rayons X, je devrais peut-être savoir ça, mais comme entraîneur, j’espère que non [qu’il ne sortira pas de la bulle]», avait déclaré l’instructeur-chef André Tourigny, tel que rapporté par «Le Journal de Québec», après le match.

Le Canada amorcera le tournoi samedi en affrontant l’Allemagne.