Pas facile pour les Saints

Les Saints se présentent actuellement au fil d’arrivée plutôt meurtris, la démarche boiteuse et les traits tirés. Il ne faut certainement pas compter cette équipe pour morte, mais c’est avec un fort vent de face que Drew Brees et sa bande se préparent pour les séries.

Les Saints ont encaissé une deuxième défaite de suite et à Noël, ce n’est pas forcément une partie de plaisir qui les attend face aux Vikings, un club qui leur a donné du fil à retordre dans les dernières années.

Face aux Eagles, les Saints ont constaté les limites de leur offensive avec Taysom Hill au poste de quart-arrière. Contre les Chiefs, même le retour attendu de Drew Brees n’a rien changé à l’affaire.

Le vétéran, de son propre aveu, n’est pas rétabli à 100 % de ses blessures (côtes et poumon). Il n’a complété que 44,4 % de ses passes, le troisième pire taux de succès de son illustre carrière. À six reprises, les poussées offensives des Saints n’ont pas franchi trois essais et à seulement deux occasions, elles se sont étirées sur plus de 60 verges.

C’est bien loin de ce à quoi Brees a habitué les fidèles au fil des ans.

Des blessures

Brees devra par ailleurs faire fonctionner la machine sans trop de receveurs de qualité.

Il est déjà acquis que sa cible de choix, Michael Thomas, ratera le reste de la saison et qu’il visera un retour en séries. Deonte Harris a aussi été placé sur la liste des blessés. Comme si ça ne suffisait pas, dimanche, c’est Tre’Quan Smith qui s’est blessé à son tour, à une cheville.

Il y avait donc trois receveurs issus de l’équipe de réserve qui étaient en uniforme face aux Chiefs et cette situation risque de se répéter dans les matchs à venir. Brees devra visiblement se rabattre à outrance sur ses porteurs de ballon et ailiers rapprochés. Puis, se croiser les doigts pour que Thomas redevienne lui-même en séries.

Avantage du terrain perdu?

Les deux derniers revers ont ouvert la porte aux Packers, qui occupent désormais le sommet de la conférence nationale, ce qui donne droit à un congé au premier tour et à l’avantage du terrain.

Cet avantage n’est évidemment plus ce qu’il était sans spectateurs, mais demandez aux Saints s’ils préfèrent disputer une éventuelle finale de conférence dans le confort de leur dôme ou à -30, à Green Bay...

Le portrait semble sombre, mais n’enterre pas Drew Brees qui veut, surtout qu’il demeure appuyé par une formidable défensive. Même en connaissant un match difficile, les Saints sont passés à trois petits points de surprendre les Chiefs. Il ne faut pas l’oublier.

Duel du vendredi

Les forces en présence

VIKINGS

Kirk Cousins, Quart-arrière, 29 T, 13 INT, 3569 verges

Dalvin Cook, Quart-arrière, 15 T, 1484 verges

Adam Thielen, Ailier espacé,13 T, 771 verges

SAINTS

Drew Brees, Quart-arrière, 21 T, 4 INT, 2430 verges

Alvin Kamara, Demi offensif, 10 T, 777 verges

Emmanuel Sanders, Ailier espacé, 4 T, 580 verges

MA PRÉDICTION

Vikings 17 - SAINTS 27

JOUEUR À SURVEILLER

Justin Jefferson | Receveur, Vikings

Avec 73 réceptions, le receveur a établi un record d’équipe pour une recrue chez les Vikings, battant la marque de 69 établie par nul autre que Randy Moss, en 1998. Moss détient toujours un autre record chez les Vikings pour une recrue avec 1313 verges et Jefferson s’en approche sérieusement, lui qui en a récolté 1182. Jefferson est le plus productif d’une excellente cuvée de receveurs en 2020 et il devrait livrer une belle bataille à la tertiaire solide des Saints.

L'état des forces dans la NFL

1. CHIEFS DE KANSAS CITY, 13-1

 Semaine dernière: 1 | =

Encore une fois, les Chiefs se sont compliqué la vie en fin de match, mais ont résisté. Ils ont gagné leurs six derniers matchs par sept points ou moins. L’attaque au sol a amassé 179 verges, son meilleur total depuis la semaine 6. Clyde Edwards-Helaire est blessé et tentera de revenir en séries.

2. PACKERS DE GREEN BAY, 11-3

 Semaine dernière: 2 | =

Les Packers se rapprochent de l’avantage du terrain en séries, ce qui serait une première pour eux depuis 2011. Sauf que la victoire face aux Panthers n’aura convaincu personne. Même Aaron Rodgers a évoqué une victoire «au goût amer». L’attaque a dormi en deuxième demie.

3. BILLS DE BUFFALO, 11-3

 Semaine dernière: 4 | +1

Les Bills sont non seulement champions de leur division pour la première fois depuis 1995, mais ils jouent pratiquement comme dans leur période glorieuse des années 1990. L’attaque continue d’exceller tandis que la défensive retrouve ses repères. Ils sont de sérieux prétendants.

4. SAINTS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS, 10-4

 Semaine dernière: 3 | -1

Drew Brees n’était pas à 100 %, mais son retour en force en fin de quatrième quart démontre le type de quart-arrière qu’il est. Les Saints n’ont toutefois converti qu’un troisième essai en 11 tentatives. Ils sont passés malgré tout à trois points d’une victoire surprise.

5. TITANS DU TENNESSEE, 10-4

 Semaine dernière: 10 | +5

Derrick Henry a poursuivi sur son élan, tandis que Ryan Tannehill a rappelé qu’il est plus qu’un simple passager dans le train, en complétant 77,8 % de ses passes face aux Lions. Chaque semaine, les Titans semblent réussir un énorme jeu, comme la bombe de 75 verges à Corey Davis.

6. COLTS D’INDIANAPOLIS, 10-4

 Semaine dernière: 7 | +1

Les Colts ont de nouveau montré une attaque équilibrée (223 verges par la passe et 127 par la course). Toutefois, la défensive vient de concéder plus de 400 verges dans un deuxième match de suite. Elle a toutefois répondu présente à la ligne des buts en fin de rencontre.

7. BROWNS DE CLEVELAND, 10-4

 Semaine dernière: 8 | +1

Baker Mayfield joue avec une confiance inébranlable ces temps-ci. Pour une rare fois, face aux Giants, le jeu au sol a été improductif et le quart-arrière a quand même complété 27 de ses 32 passes. En voilà un qui est passé rapidement de figurant à acteur principal.

8. STEELERS DE PITTSBURGH, 11-3

 Semaine dernière: 5 | -3

Les Steelers semblent à court de solutions à l’attaque avec quatre matchs de suite avec 20 points ou moins. Ils sont devenus la première équipe depuis les Rams de 1969 à amorcer une saison à 11-0 pour se retrouver ensuite à 11-3. Le duel de dimanche face aux Colts est critique.

9. BUCCANEERS DE TAMPA BAY, 9-5

 Semaine dernière: 9 | =

Les Buccaneers l’ont emporté en comblant un déficit de 17 points. Bravo, mais l’histoire se répète avec des départs comateux, autant du côté de l’offensive que de la défensive. Les Bucs ne pourront aller loin en séries contre les gros canons en se contentant d’être un club de deuxième demie.

10. SEAHAWKS DE SEATTLE, 10-4

 Semaine dernière: 11 | +1

Les Seahawks de 2020 sont peut-être axés sur la passe, mais la victoire face à Washington, ils la doivent au jeu au sol, qui a récolté 181 verges. Le maraudeur Jamal Adams, acquis durant la saison morte, vivra le bonheur des séries pour la première fois de sa carrière, après ses débuts avec les Jets.

11. RAVENS DE BALTIMORE, 9-5

 Semaine dernière: 12 | +1

Les Ravens semblent redevenus les Ravens des beaux jours, à deux petites semaines des séries. C’est le moment parfait pour qu’ils sortent de leur coquille. L’attaque fonctionne de nouveau comme un rouleau compresseur. Il faut encore se faufiler en séries, toutefois.

12. RAMS DE LOS ANGELES, 9-5

 Semaine dernière: 6 | -6

Les Rams n’ont aucune excuse pour leur performance honteuse face aux Jets. Leur dernier match remontait à une dizaine de jours, ils étaient reposés et ce n’était pas un test sérieux pour leur défensive. Jared Goff poursuit sa saison en montagnes russes.

13. DOLPHINS DE MIAMI, 9-5

 Semaine dernière: 13 | =

Les Dolphins ont mis fin à une séquence de 31 matchs sans qu’un de leurs porteurs ne gagne au moins 100 verges au sol. Salvon Ahmed en a récolté 122 face aux Patriots. Parlant de séquence, la défensive en est rendue à 20 matchs de suite avec au moins un revirement à son actif.

14. CARDINALS DE L’ARIZONA, 8-6

 Semaine dernière: 14 | =

Kyler Murray a atteint un sommet personnel avec 406 verges par la passe face aux Eagles. Ses deux revirements ont compliqué la vie des Cardinals, mais il semble quand même revenu à son niveau du début de saison. DeAndre Hopkins et Larry Fitzgerald ont réussi des attrapés sublimes.

15. RAIDERS DE LAS VEGAS, 7-7

 Semaine dernière: 15 | =

À moins d’un miracle, les Raiders rateront les séries pour la troisième fois en autant d’années dans l’ère Jon Gruden. Pas question d’évincer l’entraîneur, mais Gruden doit faire mieux avec un tel alignement. Les défaites contre des clubs inférieurs comme les Chargers et Falcons tuent.

16. ÉQUIPE DE WASHINGTON, 6-8

 Semaine dernière: 16 | =

Donc, le jeune Dwayne Haskins, qui venait à peine de retrouver son poste de quart-arrière partant pour remplacer Alex Smith (blessé), a choisi de célébrer le moment en se rendant aux danseuses sans porter son masque. Il peut maintenant y retourner avec un sac sur la tête.

17. BEARS DE CHICAGO, 7-7

 Semaine dernière: 20 | +3

Incroyable mais vrai, l’offensive des Bears, si pitoyable durant la majeure partie de la saison, vient d’inscrire plus de 30 points dans un troisième match de suite. L’attaque terrestre en est à trois matchs de suite avec plus de 120 verges. Matt Nagy sauve-t-il son poste?

18. PATRIOTS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE, 6-8

 Semaine dernière: 17 | -1

Les Patriots ne seront pas des séries. C’est une phrase qu’il semblait impossible d’écrire un jour de mon vivant. Il faut dire cependant que l’équipe pourrait rebondir vite avec un quart-arrière plus efficace et des receveurs dignes de ce nom. Toute bonne chose a une fin.

19. VIKINGS DU MINNESOTA, 6-8

 Semaine dernière: 18 | -1

Les Vikings ont échappé des duels face aux Bears, Falcons et Cowboys cette saison. Il ne faut pas chercher plus loin pour expliquer pourquoi ils se retrouveront probablement à regarder les séries de leur salon. La ligne défensive devient la priorité à attaquer dans la saison morte.

20. GIANTS DE NEW YORK, 5-9

 Semaine dernière: 19 | -1

Les Giants ont raté une belle occasion, avec la défaite de Washington. Leur attaque a été inerte avec trois points récoltés en trois présences dans la zone payante en première demie face aux Browns. La consolation ? La division est toujours accessible, mais le prochain match est face aux Ravens...

21. CHARGERS DE LOS ANGELES, 5-9

 Semaine dernière: 27 | +6

Malgré les difficultés du botteur et des décisions douteuses du personnel d’entraîneurs, Justin Herbert a trouvé le moyen de gagner face aux Raiders. Le jeune quart-arrière compte 27 passes de touchés, égalant ainsi la marque de Baker Mayfield en 2018 pour une recrue.

22. BRONCOS DE DENVER, 5-9

 Semaine dernière: 21 | -1

Pour une quatrième année de suite, les Broncos termineront avec une fiche perdante et ils seront exclus des séries pour une cinquième année consécutive. Cette organisation n’a pas habitué ses partisans à une telle sécheresse. Le Super Bowl de 2015 semble tellement loin...

23. COWBOYS DE DALLAS, 5-9

 Semaine dernière: 28 | +5

Les Cowboys viennent de remporter deux matchs de suite, une première pour eux cette saison. Une semaine après le grand réveil défensif, cette même défensive a provoqué trois autres revirements face aux 49ers. Soudainement, les Cowboys sont à un match de la tête dans l’Est!

24. EAGLES DE PHILADELPHIE, 4-9-1

 Semaine dernière: 22 | -2

Dans la défaite, Jalen Hurts est devenu le premier quart-arrière des Eagles depuis Michael Vick en 2010 avec plus de 300 verges par les airs, trois passes de touchés et un touché au sol. Semble-t-il que Carson Wentz boude pendant ce temps. Il n’a que lui à blâmer.

25. TEXANS DE HOUSTON, 4-10

 Semaine dernière: 23 | -2

Les Texans se souviendront de cette saison comme d’une saison de misère, mais aussi une saison où le ballon a rarement roulé pour eux. Quelques jeux ici et là auraient fait la différence entre une saison pitoyable et une saison correcte. Une défensive de la NFL aurait aussi aidé.

26. 49ERS DE SAN FRANCISCO, 5-9

 Semaine dernière: 24 | -2

Les 49ers semblent toujours incapables de gagner quand Jimmy Garoppolo est absent. Durant la saison morte, la position de quart-arrière devra être réévaluée. Garoppolo est fragile et Nick Mullens n’a pas les capacités pour sortir l’équipe de l’embarras en relève.

27. PANTHERS DE LA CAROLINE, 4-10

 Semaine dernière: 25 | -2

Après une autre défaite crève-cœur, les Panthers ont montré la porte au directeur général Marty Hurney. Pas si étonnant, considérant que l’entraîneur-chef Matt Rhule est le vrai shérif à bord. Il y a maintenant six postes de DG qui sont à combler dans la NFL.

28. LIONS DE DETROIT, 5-9

 Semaine dernière: 26 | -2

Matthew Stafford a encore fait preuve de beaucoup de courage en jouant avec une blessure aux côtes, refusant d’abandonner ses coéquipiers. Le quart-arrière n’est pas le problème à Detroit, mais il serait intrigant de le voir changer d’air. Denver ? Nouvelle-Angleterre ? San Francisco?

29. BENGALS DE CINCINNATI, 3-10-1

 Semaine dernière: 30 | +1

Parfois, un jeu change complètement le cours d’un match. Ce fut le cas grâce au plaqué destructeur du maraudeur Vonn Bell en début de rencontre sur JuJu Smith-Schuster. Le receveur des Steelers s’était permis de danser sur le logo des Bengals avant le match. Karma...

30. FALCONS D’ATLANTA, 4-10

 Semaine dernière: 29 | -1

Les Falcons ont encore été hantés par le film d’horreur d’une remontée impossible à leurs dépens. Ce film joue sans arrêt, telle une véritable torture et pourtant, les joueurs et entraîneurs ne peuvent résister à l’envie de regarder et d’être aspirés à nouveau dans la spirale.

31. JETS DE NEW YORK, 1-13

 Semaine dernière: 32 | +1

Les Jets ont fort probablement perdu Trevor Lawrence, mais ils ont servi un rappel important aux amateurs. Faire exprès pour perdre, ça n’existe pas. Une organisation peut prendre des décisions en fonction du futur. Pas les joueurs, qui jouent leur carrière chaque semaine.

32. JAGUARS DE JACKSONVILLE, 1-13

 Semaine dernière: 31 | -1

Les Jaguars se sont encore fait tabasser, mais ne sont jamais sortis d’un massacre aussi comblés. S’ils obtiennent le premier choix et que Trevor Lawrence débarque en ville, il bénéficiera de bons jeunes receveurs et d’un porteur en pleine ascension. C’est un début!