Expansion dans la NBA: pas pour tout de suite

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, sait que les finances de sa ligue ont été durement affectées par la pandémie de coronavirus et pour renflouer les coffres, une expansion n’est pas à exclure à long terme.

Le sujet a été souvent évoqué avant la crise, notamment à Montréal. Rappelons qu’une conférence de presse avait d’ailleurs été organisée en octobre 2018, dans un hôtel du centre-ville de Montréal, pour annoncer qu’un groupe de gens d’affaires entreprenait des démarches visant la venue éventuelle d’une équipe de la NBA dans la métropole. Cette mise à jour avait eu lieu en marge de la présentation d’un match préparatoire entre les Raptors de Toronto et les Nets de Brooklyn au Centre Bell.

Depuis, l’ancien ministre et sénateur Michael Fortier avait réitéré en 2019, sur les ondes de QUB radio, souhaiter rassembler au moins 2 milliards $US avec des partenaires d’affaires afin de montrer à la NBA le sérieux de son groupe.

L’élargissement des cadres du circuit n’est cependant pas pour maintenant, selon Silver, surtout que les 30 clubs en opération essaient de maintenir leurs finances à flot. Chacune d’entre elles a reçu un prêt de 30 millions $ de la ligue avant le début de la campagne.

Seattle, Montréal ou ailleurs

En revanche, Silver garde la porte ouverte quant à l’arrivée de nouvelles concessions, que ce soit à Seattle – ville qui a perdu les SuperSonics en 2008, Montréal ou ailleurs. La NBA n’a pas ajouté de formation depuis 2004, année de l’octroi d’un club à Charlotte.

«L’expansion à un moment donné est un peu la destinée de la ligue, a commenté le commissaire, lundi, par le biais de propos rapportés par le quotidien "USA Today". Je dirais qu’on a dépoussiéré quelques-unes des analyses sur les impacts économiques et sportifs de l’augmentation des équipes. On a mis un peu plus de temps sur cela qu’avant la pandémie. Par contre, nous n’en sommes pas au point où c’est le sujet prioritaire.»

Meilleure parité souhaitée

Aussi, Silver ne veut surtout pas que l’arrivée d’éventuelles nouvelles équipes vienne diluer le produit sur le parquet. La qualité des athlètes de la NBA est très importante à ses yeux. On espère aussi rétablir la parité entre les équipes.

«Nous sommes très heureux que des marchés aient manifesté leur intérêt à obtenir une concession de la NBA. Néanmoins, l’un des problèmes de la ligue – et ça renvoie toujours au degré de compétitivité -, c’est qu’en termes de probabilités et d’habiletés de gagner un championnat, nous n’avons pas actuellement 30 équipes pouvant espérer l’emporter au début de la saison. Et ce n’est pas un secret pour personne.»