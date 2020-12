Pool NFL : surprenez votre adversaire !

Pour plusieurs amateurs de football, la 16e semaine d’activités dans la NFL sera la dernière de votre pool pour l’année 2020. Pour ceux qui se sont rendus en finale, quelques joueurs sont probablement toujours disponibles au ballotage et ces derniers pourraient vous faire gagner les grands honneurs.

En voici six :

Jalen Hurts, quart-arrière (disponible dans 61% des ligues Yahoo!)

Si son premier départ en carrière ne vous avait pas impressionné, le second vous fera sans doute changer d’avis. Le pivot des Eagles de Philadelphie s’est amusé contre la défensive des Cardinals de l’Arizona, amassant 338 verges par la passe en plus de distribuer le ballon trois fois pour des majeurs. Il a aussi cumulé des gains de 63 verges avec ses jambes tout en inscrivant un touché.

Marcus Mariota, quart-arrière (disponible dans 99% des ligues Yahoo!)

L’ancien choix de premier tour (2e au total) des Titans du Tennessee a passé l’entièreté de la saison à jouer le rôle de second violon derrière Derek Carr pour les Raiders de Las Vegas. En remplacement à ce dernier, blessé en début de match contre les Chargers de Los Angeles, Mariota a excellé, complétant 17 de ses 28 tentatives de passes pour 226 verges et un touché. Le pivot a aussi couru pour obtenir 88 verges supplémentaires et un majeur.

Tony Pollard, porteur de ballon (disponible dans 54% des ligues Yahoo!)

Pollard a profité de la blessure à Ezekiel Elliott pour mener le champ-arrière des Cowboys de Dallas et il a accompli sa mission avec brio. Il a amassé des gains totaux de 132 verges (69 au sol, 63 par la passe), en plus d’inscrire deux majeurs pour les siens. Dans l’éventualité où Elliott est incapable de jouer lors de la semaine 16, Pollard est une option de qualité.

Salvon Ahmed, porteur de ballon (disponible dans 66% des ligues Yahoo!)

Tout comme Pollard à Dallas, Ahmed a profité de l’absence du porteur de ballon principal des Dolphins de Miami, Myles Gaskin, pour s’illustrer, avec 122 verges par la course en plus d’inscrire un touché. Sa situation devra être surveillée de près, puisque si Gaskin, qui est affecté par la COVID-19, ne peut pas prendre part au prochain match des siens, Ahmed aura encore un grand rôle à jouer.

Russell Gage, receveur de passes (disponible dans 66% des ligues Yahoo!)

S’il y a bien une personne qui profite de la blessure à Julio Jones chez les Falcons d’Atlanta, c’est Gage. Encore une fois, il a été l’une des cibles préférées de Matt Ryan, lui qui a conclu la rencontre avec cinq attrapés pour 68 verges, en plus d’avoir trouvé la zone des buts à une occasion.

Le’Veon Bell, porteur de ballon (disponible dans 46% des ligues Yahoo!)

Les chances sont plutôt grandes que Bell occupe déjà une place au sein d’une équipe dans votre ligue, mais s’il est au ballotage, c’est une offre qui ne se refuse pas. La blessure à Clyde Edwards-Helaire ouvre la porte à Bell pour prendre les rênes du champ-arrière des Chiefs de Kansas City. Il a d’ailleurs inscrit un majeur lors du dernier match des siens.