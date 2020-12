Les 5 buts de l’année en MLS

La saison 2020 de la MLS est maintenant derrière nous à la suite de la victoire du Crew de Columbus en grande finale contre les Sounders de Seattle.

Le Crew, qui en a eu plein les bras avec la COVID ces derniers mois, était un beau vainqueur symbolique pour cette saison pareille à aucune autre, pour des raisons évidentes.

Au final, les équipes (pour la plupart) auront disputé une saison de 23 matchs. De quoi amasser quantité de beaux buts, car la MLS sait en offrir sur une base régulière : il y a du talent dans cette ligue.

Voici donc, sans ordre particulier, cinq buts qui ont décroché les mâchoires des partisans de la MLS en 2020 :

Carlos Vela, 1er mars

Joueur de l’année en 2019, le milieu offensif du Los Angeles FC semblait parti pour connaître une autre belle saison, au printemps. Les choses se sont corsées pour lui par la suite, mais le 1er mars, contre l’Inter Miami, c’est le Carlos Vela des beaux jours qui a habilement lobé la balle par-dessus le gardien Luis Robles pour donner la victoire aux Californiens.

Jakob Glesnes, 8 mars

Une semaine plus tard, le LAFC recevait l’Union de Philadelphie dans ce qui a été un verdict nul endiablé de 3-3. Le défenseur de l’Union Jakob Glesnes a marqué le but de la semaine, ce soir-là, en touchant la cible sur un très long coup franc qui a laissé le gardien Kenneth Vermeer sans réponse. Et du même coup, Philadelphie s’annonçait comme l’une des forces en présence dans l’Est en 2020.

Bojan Krkic, 27 septembre

On se transporte à l’automne : il pourrait sembler que ce choix est motivé par l’envie de faire figurer l’Impact dans cette liste, mais la réalité est que ce but de Bojan, inscrit dans une cause perdante contre les Red Bulls, est véritablement l’une des plus belles frappes de la saison 2020. En tout cas, le gardien des Red Bulls, David Jensen, ne s'y attendait pas. Le Catalan rappelait ainsi à tous l’étendue véritable de sa qualité.

Erik Hurtado, 11 octobre

L’ancien des Whitecaps a marqué cinq buts en 15 matchs pour le Sporting en 2020 et celui inscrit contre Nashville, le 11 octobre, restera sans doute le plus beau de toute sa carrière. La réaction du gardien Joe Willis veut tout dire : il a été battu par un geste d’une qualité technique imparable!

Lucas Zelarayan, 12 décembre

Sautons directement à la finale de la Coupe MLS. Le joueur désigné argentin du Crew, Lucas Zelarayan, a illuminé ce match de tout son talent, justifiant ainsi amplement les gros sous dépensés par le Crew pour ses services. Ce but inscrit à la volée, sur un superbe centre d’Harrison Afful, a donné le ton au match dès la 25e minute. De par son panache et son importance, c'est un incontournable dans cette liste!