La fin d’un conte de fées pour Djordje Mihailovic

En passant quatre saisons avec l’équipe première du Fire de Chicago, Djordje Mihailovic a accompli plusieurs rêves. C’est à contrecœur qu’il quitte le club de son État natal, mais en sachant qu’il sera très bien entouré avec l’Impact de Montréal.

En entrevue, lundi, le milieu de terrain a laissé entendre qu’il n’était peut-être pas apprécié à sa juste valeur en Illinois. Ce n’est jamais facile de quitter un environnement dans lequel il était à l’aise, mais Mihailovic estime que c’est bon pour la suite de sa carrière.

Voyez la conférence de presse dans la vidéo ci-dessus.

«C’est un sentiment doux-amer, j’ai grandi en regardant Chicago jouer. Depuis que je suis tout petit, je voulais jouer avec la première équipe, a-t-il raconté. J’ai gravi les échelons et c’était mon but à l’époque. Maintenant, je crois être prêt pour un nouveau défi, un peu de changement.»

En 2020, Mihailovic a été utilisé à profusion, disputant les 20 matchs du Fire. Il avait toutefois l’impression que son tour pouvait sauter rapidement et qu’il était loin des trophées, un signe qui ne ment pas pour lui.

«Tous les joueurs arrivent à un moment où un changement est nécessaire, a indiqué l’athlète de 22 ans. Je crois que la saison dernière, j’ai atteint un point de non-retour. J’étais avec ma famille et je savais que quelque chose devait être fait pour atteindre mes buts. C’est triste de quitter un club que tu aimes, que tu as regardé et pour lequel tu as fini par jouer. C’est un triste moment, mais ça arrive dans le sport.»

Recréer la magie

La saison dernière, l’Américain a sans doute disputé le meilleur soccer de sa jeune carrière. Avec le Slovène Robert Beric, le tandem a été l’un des plus dangereux de toute la Major League Soccer. Pourra-t-il recréer un duo aussi performant avec l’Impact?

«J’ai vraiment hâte de jouer avec [Romell] Quioto. Je l’ai regardé toute la saison, il a été phénoménal pour vous. C’est sûr que j’ai développé une belle chimie avec Robert, surtout en fin de saison. C’est dur, parce que je ne sais pas comment il pourra marquer sans moi», a-t-il mentionné avec un sourire narquois.

Beric pourrait en effet s’ennuyer, lui qui a inscrit plus du tiers des buts du Fire en 2020 grâce aux remises précises de Mihailovic.