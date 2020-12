Les Browns s’approchent du rêve

Baker Mayfield et les Browns de Cleveland ont eu le meilleur sur les Giants de New York 20 à 6 et ont fait un grand pas vers une première participation aux éliminatoires depuis 2002, dimanche au MetLife Stadium.

Les partisans de la ville de l’Ohio peuvent y croire. Leurs favoris montrent une première fiche positive depuis 2007 avec 10-4 et pointent au deuxième rang de la section Nord de l’Association américaine.

Mayfield a mené les siens à bon port grâce à ses deux passes de touché et ses 297 verges de gains aériens. Le jeune pivot a trouvé ses receveurs dans la zone payante chaque fois au second quart. Austin Hooper et Jarvis Landry ont tous deux capté des remises de deux verges.

Nick Chubb a quant à lui inscrit un 10e majeur au sol cette saison.

Tout le contraire du côté des Giants, qui devaient encore faire confiance à Colt McCoy au poste de quart après une absence de dernière minute de Daniel Jones. Le premier n’a pu redresser l’attaque new-yorkaise, qui n’a produit que 13 points lors des deux derniers matchs.

Cette fois, les Giants (5-9) n’ont marqué des points que grâce au botteur Graham Gano.