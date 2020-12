Deux podiums canadiens en ski cross

Les Canadiens Reece Howden et Marielle Thompson ont respectivement terminé deuxième et troisième à la Coupe du monde de ski cross de Val Thorens, dimanche en France.

Chez les hommes, Howden a été devancé par le favori local Jonathan Midol. Il s’agit d’un deuxième podium en Coupe du monde pour le représentant de l’unifolié, qui avait triomphé en janvier dernier à Nakiska, en Alberta.

Pour sa part, Thompson a été la troisième skieuse à voir le fil d’arrivée après la Suissesse Fanny Smith et la Française Jade Grillet Aubert. Il s’agit d’un deuxième podium en trois épreuves cette saison pour la médaillée d’or olympique et triple lauréate du globe de cristal de la discipline.

Les Canadiennes Courtney Hoffos et Zoe Chore ont également bien fait, en sixième et septième position.

Difficile pour les Québécois

Les skieurs québécois ont pour leur part connu une sortie difficile Chris Del Bosco, Jared Schmidt et Hannah Schmidt ont en effet apidement éliminés des tableaux éliminatoires.

En ronde des 64, Del Bosco a terminé deuxième derrière Howden, ce qui lui a assuré une place au tour suivant. Le Montréalais est ensuite sorti du parcours, ce qui a mis un terme à sa journée où il a terminé au 25e rang.

«Ce n’était pas ma meilleure journée, même si j’ai connu une bonne première vague. Dans les huitièmes de finale, j’ai tenté un dépassement dans ligne plus basse et j’ai foncé dans un gros trou, ce qui m’a sorti du parcours. Au moins, j’aurai droit à une autre chance demain!» a mentionné le vétéran de 38 ans, précisant qu’il n’a pas été blessé.

Jared Schmidt, n’a pas terminé son parcours en ronde des 64, ce qui lui a valu une 49e place au classement. Hannah, sœur de Jared, a subi le même sort en ne ralliant pas l’arrivée de sa première ronde éliminatoire et s’est classée 17e.

Les courses prévues samedi et qui avaient été annulées en raison du vent seront reprises lundi.

Arnaud Gaudet arrache le bronze par deux centièmes de seconde

À la dernière course individuelle de sa carrière aux Championnats du monde juniors de surf des neiges, Arnaud Gaudet a décroché la médaille de bronze au slalom géant en parallèle. Dimanche, à Lachtal (Autriche), le Québécois a devancé le Russe Vladimir Pnev par une mince marge de deux centièmes de seconde en petite finale pour mettre la main sur la dernière médaille à l’enjeu.

Gagnant la veille au slalom en parallèle, le Russe Dmitry Loginov s’est de nouveau imposé, cette fois contre l’Allemand Ole-Mikkel Prantl, tombeur du Québécois en demi-finale. Justin Carpentier, de Montréal, s’est classé 15e.

«C’est presque du soulagement, mais je suis aussi très content! Avec une différence de deux centièmes de seconde à la fin, tu ne sais pas qui va gagner pendant la course, a reconnu Gaudet. Il a fallu environ 15-20 secondes après la course pour que je sache que j’avais gagné. J’étais donc très content. Ça fait trois courses aux Championnats juniors où je finis cinquième et là, je suis sur le podium. Enfin!»

Une des cinquièmes places du Québécois avait été obtenue samedi au slalom parallèle.

«Je n’étais pas si nerveux que ça avant ma dernière course et j’ai fait ce que je voulais faire. À un moment, le Russe a pris l’avance et je n’ai pas paniqué en restant dans mon plan de match. Je suis donc vraiment content de ma dernière descente, car c’était ma dernière chance d’un podium individuel aux mondiaux juniors», a poursuivi celui qui compte déjà plusieurs départs en Coupe du monde.

L’athlète de Montcalm ne s’est pas dit surpris du deuxième titre mondial décroché par Loginov.

«Il est parmi les meilleurs en Coupe du monde, alors quand il arrive dans les épreuves juniors, il a la confiance et il est rapide.»

Arnaud Gaudet fera équipe avec sa compatriote Kaylie Buck, lundi, à la compétition par équipe de slalom géant en parallèle. Aux mondiaux de 2019, ce même duo avait obtenu la médaille de bronze. La Russie devrait avoir deux équipes inscrites et elle fera figure de nation favorite.