L’équipe de Washington en plein envol

L’équipe de Washington n’a fort probablement pas les ressources nécessaires pour causer une surprise de taille et se rendre jusqu’au bout cette saison. C’est toutefois une simple question de temps avant qu’elle ne figure parmi les formations les plus craintes à travers la NFL.

À la mi-octobre, l’équipe sans nom semblait aussi sans espoir. Avec une fiche d’une victoire et cinq défaites, il était permis de se demander si elle ferait mieux que son triste rendement de 3-13 de la saison dernière.

Depuis, c’est le déluge. Pas un déluge de points, comme on en voit aux quatre coins de la NFL, mais un déluge de sacs du quart. Un typhon de revirements. Une tornade de plaqués pour pertes. Un tourbillon de pression. Bref, la parfaite tempête défensive.

Avec la présence inspirante du quart-arrière miraculé Alex Smith aux commandes, l’attaque a, quant à elle, retrouvé un peu de lustre, mais elle demeure 30e au chapitre des gains et 24e pour les points marqués.

C’est dire à quel point cette défensive jeune et affamée transporte l’équipe cette saison et qu’elle le fera pour les années à venir.

Un impact monstre

Washington vient de remporter quatre victoires consécutives lors desquelles la défensive a provoqué huit revirements.

Dimanche dernier, face aux 49ers, les 17 points générés par trois revirements ont permis de l’emporter 23-15.

Face aux Steelers, un revirement a mené à trois points, sans compter qu’après que la défensive ait freiné Ben Roethlisberger et sa bande sur un quatrième essai critique, l’attaque a été en mesure d’ajouter un placement. Six autres points donnés par la défensive dans un gain de 23-17.

Non seulement cette défensive est efficace pour Washington en embouteillant l’adversaire, mais elle contribue à la production offensive de l’équipe.

La troupe de Ron Rivera se classe maintenant au quatrième rang pour les verges accordées et au sixième échelon pour les points. Elle n’a pas terminé dans le top 10 de l’une ou l’autre des catégories depuis 2009. Le bond par rapport au 27e rang de l’an passé dans ces deux catégories est saisissant.

Juste le début

Le pire, c’est que pour Washington, tout indique que cette domination défensive n’en est qu’à ses premiers balbutiements.

Il y a bien sûr l’arrivée du deuxième choix au dernier repêchage, l’extraordinaire ailier défensif Chase Young, qui a dynamisé les troupes. Sauf que ce n’est pas comme s’il est seul. À ses côtés sur le front, Montez Sweat (2019), Da’Ron Payne (2018) et Jonathan Allen (2017) sont tous de jeunes premiers choix.

Dans la tertiaire, le maraudeur Kamren Curl, un obscur choix de septième ronde au printemps dernier, épate la galerie.

L’alignement partant de Washington en début de saison se trouvait à être le quatrième plus jeune de la ligue.

En ce moment, l’équipe de Washington fait penser aux Seahawks d’il y a 10 ans. Ils étaient jeunes, avec une défensive qui a littéralement explosé. En 2010, ils se classaient en séries avec une fiche bien ordinaire de 7-9 et plusieurs criaient au scandale. Deux ans plus tard, ils repêchaient Russell Wilson et sont une menace depuis.

Le programme à Washington est entre bonnes mains avec Ron Rivera, qui a érigé de belles fondations, tout en subissant des traitements de chimiothérapie pour combattre un cancer en première moitié de saison.

Entre Rivera, Smith et une défensive en fulgurante progression, Washington s’avère, cette saison, l’équipe de la résilience.