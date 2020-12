Chris Boucher fait sa place

Malgré une défaite des Raptors lors de leur dernier match préparatoire, vendredi soir, le Montréalais Chris Boucher a montré qu’il était définitivement en voie de s’établir avec la formation torontoise.

Boucher, 27 ans, a inscrit 12 points dans un revers de 117 à 105 face au Heat de Miami. Il a notamment réussi trois lancers de trois points en quatre tentatives.

«J’ai travaillé longtemps sur mes lancers de trois points, il faut juste trouver les bons moments pour le faire, a mentionné Boucher, durant son point de presse d’après-match. Maintenant, je comprends mieux quand je dois prendre ces lancers. Je n’essaie plus de lancer trop vite, je prends mon temps.»

Après avoir obtenu un nouveau contrat de deux ans pour une valeur totale de 13,5 millions de dollars, Boucher sera appelé à combler les départs de Serge Ibaka et Marc Gasol.

Vendredi soir, il a été le sixième joueur le plus utilisé des Raptors, derrière Pascal Siakam, Kyle Lowry, Fred VanVleet, OG Anunoby et Aron Baynes.

«Je pense que plus je vais jouer, meilleur je serai, a avancé Boucher. Il y avait ajustements à faire lors matchs préparatoires et nous l’avons fait. Maintenant, il faut faire preuve de constance et accumuler les bons matchs consécutifs. On apprend encore à se connaître car il y a beaucoup de nouveaux joueurs.»

Début de saison: 23 décembre

Les Raptors avaient remporté leurs deux premières rencontres préparatoires contre les Hornets, à Charlotte, avant de s’incliner vendredi face au Heat, à Tampa. Boucher et ses coéquipiers ont maintenant hâte au début de la saison dans la NBA. Les Raptors joueront leur premier match, le mercredi 23 décembre, contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

«C’est très excitant, je tente d’être meilleur à chaque match, a résumé Boucher. Plus je joue, plus je réalise ce que je peux faire pour aider mes coéquipiers. Je pense que c’est en défensive qu’il faut s’améliorer et on doit se concentrer là-dessus. Offensivement, nous faisons du bon travail.»

- Les Raptors ne comptent plus que 17 joueurs avec l’équipe alors qu’ils ont libéré, samedi matin, Oshae Brissett, Henry Ellenson et Alize Johnson.