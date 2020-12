Un cadeau pour l’entraîneur des Cowboys

Malgré la décevante saison des Cowboys de Dallas, l’entraîneur-chef Mike McCarthy sera de retour à la barre de l’équipe en 2021.

C’est ce que le vice-président du club, Stephen Jones, a affirmé lundi.

«Il n’y aura pas de changement en ce qui concerne coach McCarthy et je suis surpris que des gens se posent la question», a dit le dirigeant lors de son passage au 105,3 FM, une station de radio texane.

«Nous avons pleinement confiance que notre équipe se reprendra rapidement et que Mike sera notre leader, a ajouté Jones. C'est un excellent instructeur-chef et je pense que nous allons le constater. C'est un excellent entraîneur dans cette ligue. Il a accompli plusieurs choses et il va en accomplir beaucoup plus.»

En 2020, McCarthy en est à sa première campagne avec les Cowboys, lui qui a été le pilote des Packers de Green Bay de 2006 à 2018. Il a d’ailleurs remporté le Super Bowl avec cette équipe au cours de la campagne 2010.

Présentement, la formation du Texas affiche un dossier de 4-9, ce qui la place au dernier échelon de la section Est de l’Association nationale. Les Cowboys ne sont pas encore mathématiquement écartés de la course aux éliminatoires. Ils devront cependant remporter leurs trois dernières parties de la saison régulière et espérer que leurs rivaux de section jouent de malchance.

Dimanche prochain, Dallas se mesurera aux 49ers de San Francisco, qui seront de passage au AT&T Stadium.