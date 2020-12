Les Kings bien représentés

Les Kings de Los Angeles constituent l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui aura le plus d’espoirs au Championnat du monde de hockey junior 2021.

La formation californienne a vu neuf de ses joueurs sélectionnés par l’une des 10 nations qui participent au prestigieux événement annuel.

Il s’agit des attaquants Quinton Byfield (Canada), Alex Turcotte (États-Unis), Arthur Kaliyev (États-Unis), Kasper Simontaival (Finlande) et Martin Chromiak (Slovaquie), des défenseurs Tobias Bjornfot (Suède), Brock Faber (États-Unis) et Jordan Spence (Canada), ainsi que le gardien Lukas Parik (République tchèque).

Après les Kings, ce sont les Red Wings de Detroit qui verront à l’œuvre le plus leurs espoirs en action pendant la période des Fêtes. Le club du Michigan aura sept joueurs présents dans la «ville-bulle» d’Edmonton, où se déroulera le CMJ.

Trois formations de la LNH ont vu six de leurs patineurs sélectionnés, soit les Maple Leafs de Toronto, les Ducks d’Anaheim et les Devils du New Jersey.

Du côté du Canadien de Montréal, trois espoirs participeront au tournoi. Il s’agit des attaquants Cole Caufield (États-Unis) et Jan Mysak (République tchèque), ainsi que de l’arrière Kaiden Guhle (Canada).

Le CMJ s’amorcera le 25 décembre avec un affrontement entre la Slovaquie et la Suisse. Les matchs pour les médailles auront lieu le 5 janvier.