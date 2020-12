Revoilà Kevin Durant!

Après avoir raté l’entièreté de la dernière saison de la NBA, Kevin Durant était de retour sur le terrain dimanche soir.

La vedette du circuit Silver a contribué à une victoire de 119 à 114 des Nets de Brooklyn face aux Wizards de Washington, lors un match préparatoire.

Lors de la finale de la saison 2018, qui opposait les Raptors de Toronto aux Warriors de Golden State, Durant s’était déchiré un tendon d’Achille.

L’été suivant, il avait quitté l’équipe californienne et paraphé une entente de quatre ans et 164 millions $ avec les Nets, qui avaient accepté qu’il ne jouerait pas avec eux avant la campagne 2020-2021.

Dimanche, soit 552 jours après son horrible blessure, Durant foulait finalement un terrain de basketball.

Contre les Wizards, il a été utilisé pendant un peu moins de 24 minutes. Il a inscrit 15 points, réussi trois rebonds et fourni trois mentions d’assistance.

C’est l’autre vedette du club de Brooklyn, soit Kyrie Irving, qui a été le meneur des vainqueurs au chapitre des points marqués. Il a en amassé 18.

Du côté de Washington, Rui Hachimura a sonné la charge avec des récoltes de 18 points et quatre rebonds.

Mané reste sur le banc

Un peu plus tôt dans la journée, le Magic d’Orlando a été battu 116 à 107 par les Hawks d’Atlanta.

Le Québécois Karim Mané n’a pas été utilisé par l’entraîneur de la formation floridienne. Vendredi dernier, le produit du collège Vanier avait été joué un peu plus de six minutes et avait amassé deux rebonds dans un gain de 116 à 112 du Magic contre le club de la Géorgie.

Dans l’affrontement du jour, Trae Young a amassé 21 points chez les gagnants, tandis que Markelle Fultz a fait de même pour les perdants.