C’est reparti pour les Raptors

Les Raptors de Toronto ont repris du service samedi soir, à Charlotte, où ils disputaient leur premier match préparatoire en vue de la prochaine saison de la NBA. La troupe de Nick Nurse était prête pour le défi et a fait preuve d’aplomb face aux Hornets, qu’elle a vaincus par la marque de 111 à 100.

En l’absence de Kyle Lowry, qui n’a pas accompagné l’équipe en Caroline du Nord, plusieurs joueurs des Raptors ont voulu profiter des minutes additionnelles obtenues pour gagner des points auprès de leur entraîneur-chef.

C’est notamment le cas du Montréalais Chris Boucher, qui aspire à grimper dans la hiérarchie de l’équipe. D’autant plus que les départs des centres Marc Gasol et de Serge Ibaka laissent un vide à combler au sein du groupe de partants.

Le Québécois de 27 ans a certainement aidé sa cause en enregistrant neuf points, quatre rebonds, deux mentions d’assistance et trois blocs en 14 min 17 s de jeu face aux Hornets.

Parmi les figures de proue de la formation torontoise, Fred VanVleet, Norman Powell et Pascal Siakam ont été plutôt discrets. VanVleet a inscrit neuf points en 16 min 44 s tandis que Powell en a marqué trois en un peu plus de 20 minutes.

Déterminé à retrouver son niveau de jeu de la saison dernière et à oublier sa prestation des dernières séries éliminatoires, Siakam n’a rien cassé non plus en enregistrant neuf points en 20 min 11 s.

Également du noyau dur, OG Anunoby a bien fait en récoltant 11 points et cinq rebonds en 18 min 20 s.

Thomas et Davis solides

Parmi les autres joueurs qui pourraient bousculer l’ordre établi cette saison, Matt Thomas et Terence Davis, qui en sont à leur deuxième année avec les Raptors, ont tiré leur épingle du jeu face aux Hornets.

Malgré sa bataille judiciaire pour faire abandonner les accusations de voies de fait à son endroit portées par sa petite amie, Davis avait toute sa tête au basketball samedi alors qu’il a amassé 13 points, deux rebonds et une mention d’aide en 17 min 08 s de jeu.

Pour sa part, Thomas a été le joueur le plus productif de l’équipe avec ses 16 points en 21 min 38 s. Il a également ajouté un rebond et cinq mentions d’assistance.

Choix de première ronde des Torontois au dernier repêchage, Malachi Flynn a également très bien fait avec sa récolte de neuf points en 19 min 43 s, à laquelle il a ajouté deux rebonds et quatre passes.

Les Raptors se mesureront à nouveau aux Hornets lundi au Spectrum Center de Charlotte. Ils rentreront ensuite à leur nouveau domicile, à Tampa, où ils affronteront le Heat de Miami vendredi prochain, pour leur dernier match présaison.

La formation canadienne débutera son calendrier régulier le 23 décembre face aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans, au Amalie Arena, à Tampa.