Une générosité renversante

Grâce aux auditeurs de JiC, l’animateur Jean-Charles Lajoie a remis un chèque de 5200$ à la guignolée de la Fondation du Dr Julien.

Ambassadeur de la fondation depuis plus de 12 ans, Jean-Charles s’est associé une fois de plus à une cause qui le tient à cœur.

Normalement, chaque année, les patients du Dr Julien jouent une partie de hockey bottines dans la rue, mais même si la pandémie a changé les plans, JiC tenait à contribuer à cette cause.

Le populaire animateur participera aussi au premier Webothon Guignolée Dr Julien samedi. Ceux qui veulent faire un don peuvent toujours contribuer ici.

Des athlètes généreux

La générosité des auditeurs a inspiré un segment sur les athlètes qui redonnent aux enfants.

Jean-Michel Dufaux et Biz ont dressé un portait quelques athlètes dans le Club du vendredi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Roger Federer vient en tête de lice selon Dufaux. La fondation du Suisse soutient des projets d’éducations dans six pays africains.

Au Québec, Félix Auger-Aliassime fait sa part des choses. Le natif de l’Ancienne-Lorette fait équipe avec BNP Paribas afin de contribuer à la protection des droits des enfants au Togo.