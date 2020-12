Non, il n’y aura pas de «langue de bois»!

Le nouvel analyste hockey de TVA Sports Maxim Lapierre était un hockeyeur à la langue bien pendue sur la patinoire. Rien ne l’empêchait de dire ce qu’il pensait alors, pour le meilleur et pour le pire, et ça ne changera pas maintenant.

«Je veux partager ce que je connais, j'ai fait le tour du monde, j'ai joué en Europe, j'ai joué dans la Ligue nationale, et je veux dire ce que je pense sur une situation dure, a-t-il expliqué, jeudi, à "JiC". Si on a à se chicaner, on va le faire, mais dans le respect: je vais le faire avec mon sourire d'agitateur! Je vais toujours dire ce que je pense, c'est certain.»

«Je veux être moi, a ajouté le nouveau retraité du hockey professionnel. Ce que je veux donner à la télévision, à la radio, c'est Maxim Lapierre. Pas un prototype qui a été créé avant. Je veux y aller avec mon coeur, et dire ce que je pense.»

Lapierre, dont l’arrivée à TVA Sports en compagnie de son comparse Guillaume Latendresse a été annoncée jeudi matin, participera à l’émission "JiC" deux fois par semaine, en plus d’être de la couverture des matchs des Canadiens et de la LNH. Il sera aussi un régulier à «Dave Morissette en direct».

«Quand tu joues au hockey, tu te demandes toujours ce que tu vas faire avec ton après-carrière, et je vais avouer c'est arrivé très rapidement, je suis déjà établi et je sais ce que je vais faire pour les prochaines années, alors j'en suis très, très heureux, a-t-il souligné. Pour moi, parler de hockey, partager mon opinion, c'est ce que j'aime le plus faire, à part jouer sur la patinoire.»

Et s’il compte évidemment encore plusieurs amis dans la LNH, il ne mettra pas de gants blancs lorsqu’ils auront de mauvais matchs!

«J'adore le Canadien, ça je ne m'en cacherai jamais, mais je suis là pour dire la vérité, a-t-il insisté. Si je vois un joueur, un ami qui ne joue pas de la bonne façon un soir, sans évidemment détruire sa réputation, je vais dire ce que j'ai vu ce soir-là!»

Voyez l’entrevue complète en vidéo principale.