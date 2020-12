Un duo de frères chez les Lakers?

Ayant évolué avec les Lakers de Los Angeles de 2007 à 2014, Pau Gasol est tenté par un retour au sein de cette organisation afin d’y jouer aux côtés de son frère Marc, signataire d’un récent contrat de deux ans et de 5,3 millions $.

Gagnant de deux championnats de la NBA en 2009 et 2010, Pau Gasol n’a pas joué dans le circuit Silver depuis mars 2019, lorsqu’il portait l’uniforme des Bucks de Milwaukee. Il a tenté de se remettre en forme après une opération au pied gauche, mais ses démarches ont échoué quand les Trail Blazers de Portland l’ont soumis au ballottage en novembre de la même année.

«Je ne mentirai pas : ce serait très spécial et maintenant que mon frère est là, ce le serait encore plus, a admis l’homme de 40 ans au réseau ESPN quant à un retour à Los Angeles. Cependant, je ne suis pas dans une situation où je peux être exigeant. Il n’y a pas 10 offres de contrat sur ma table.»

«Les Lakers forment une concession si unique, a-t-il renchéri, sans toutefois avoir le certitude que l’intérêt pour ce scénario est réciproque du côté de l’équipe californienne. Jouer pour eux est l’occasion d’une vie et ce serait particulier d’être les premiers frères à évoluer ensemble pour les Lakers. Ce serait incroyable si cela pouvait arriver, si je pouvais me joindre au club à un certain moment.»

Les deux hommes n’ont jamais été coéquipiers, s’étant affrontés 35 fois dans la NBA. Pour sa part, Marc Gasol a passé les deux dernières saisons avec les Raptors de Toronto, aidant ceux-ci à empocher le premier titre de leur histoire en 2018-2019.