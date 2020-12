NFL: ces équipes qui ressuscitent

En première moitié de saison, plusieurs équipes semblaient se diriger tout droit vers la morgue, mais depuis quelques semaines, elles refusent obstinément de rendre leur dernier souffle. Les Patriots, en action dans un duel critique face aux Rams demain soir, sont du lot.

Il y a à peine un mois, les Patriots atteignaient le fond avec un dossier de deux victoires et cinq revers. Cinq semaines plus tard, ils sont à 6-6 et sont toujours en vie pour une place en séries, même si l’affrontement face aux Rams pourrait leur faire mal.

Le constat est le même dans quelques autres marchés. Avec une fiche d’une petite victoire et sept défaites le 2 novembre, les Giants étaient laissés pour morts. Voilà qu’avec quatre victoires consécutives, ils sont au plus fort de la course avec une défensive qui ne donne envie à personne de les affronter.

On peut en dire autant de leurs rivaux de division de Washington, qui luttent avec eux pour le sommet de la division après un départ plus que boiteux.

Les Vikings n’avaient remporté qu’une victoire à leurs six premiers matchs et semblaient en déroute totale. Depuis, ils ont gagné cinq de leurs six parties pour ramener leur dossier à ,500 et si les éliminatoires débutaient aujourd’hui, ils seraient du tournoi.

Le métier qui rentre

Quand des équipes vivent un tel soubresaut après un départ difficile, c’est souvent parce qu’elles sont jeunes et que l’expérience rentre après quelques semaines de rodage.

C’est assurément le cas en défensive chez les Vikings et un peu partout sur le terrain pour les Giants et Washington. Au contraire, les Patriots misent sur l’un des alignements dont la moyenne d’âge est la plus élevée à travers la ligue. Dans leur cas, c’est plutôt que de plusieurs joueurs ont hérité de rôles accrus après de nombreux départs via le marché des agents libres et les joueurs qui ont opté pour la clause échappatoire en cette saison de COVID. Les schémas de Bill Belichick et de Josh McDaniels ne sont pas parmi les plus évidents à apprivoiser.

La route vers les séries demeure complexe. Pour l’instant, la file est compacte pour la dernière place disponible dans la conférence. En cas d’égalité, cependant, les Patriots ont déjà battu les Ravens et Raiders. Ils obtiendraient priorité sur ces deux équipes.

Rien n’est gagné pour la troupe de Belichick, mais considérant que le buffet froid était déjà commandé pour le service funéraire, ce retour d’outre-tombe s’avère déjà une surprise. Quoi que, année après année, les Patriots jouent leur meilleur football en novembre et décembre. Il aurait fallu s’y attendre.