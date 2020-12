Kareem Abdul-Jabbar a lutté contre le cancer

Voulant attirer l’attention sur les enjeux de santé auxquels font face les communautés afro-américaines, la légende du basketball Kareem Abdul-Jabbar a évoqué sa propre expérience avec le cancer.

L’ancien joueur étoile de la NBA a abordé la question dans un article publié mercredi sur le site WebMD.

«Ma vie est menacée, a écrit Abdul-Jabbar. Pas seulement parce que j’ai 73 ans avec les maux et les douleurs associés à cet âge, mais parce que je suis grand et que je suis Noir. À 7 pi 2, d’un point de vue statistique, j’ai plus de chances de faire des caillots de sang, d’avoir des problèmes de dos et de hanches, d’avoir un cancer, particulièrement de la prostate, de faire de la fibrillation auriculaire, et d’avoir une espérance de vie plus courte en général.»

«Être Noir signifie que je suis davantage susceptible de souffrir de diabète, de problèmes de cœur, d’obésité, d’un cancer et d’avoir une espérance de vie plus courte, a ajouté l’ancien joueur des Bucks de Milwaukee et des Lakers de Los Angeles.

«Jusqu’à présent, j’ai suivi les statistiques puisque j’ai eu le cancer de la prostate, la leucémie et un pontage cardiaque.»

Abdul-Jabbar en a également profité pour dénoncer l’impact du racisme systémique sur le système de santé américain et les inégalités qui se sont exacerbées en raison de la pandémie de COVID-19.

L’ancien joueur de basketball veut que les membres des communautés afro-américaines reçoivent les mêmes soins auxquels il a eu droit en raison de son statut de vedette.

«Je suis conscient que plusieurs autres dans la communauté noire n’ont pas les mêmes options. C’est ma responsabilité de joindre ceux qui se battent pour le changement.»