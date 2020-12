Hulk quitte la Chine

L'attaquant brésilien Hulk, acheté en 2016 plus de 60 millions de dollars au Zenit Saint-Pétersbourg par le Shanghai SIPG avec un contrat de 19 millions de dollars annuels à la clé, a confirmé son départ du club chinois, après s'être brouillé avec son entraîneur.

L'ex-international de 34 ans, dont le contrat devait se terminer courant décembre, ne faisait pas partie du groupe retenu lundi pour participer à Doha au 8e de finale de Ligue des champions d'Asie contre le Vissel Kobe d'Andrés Iniesta, perdu 2-0.

«Aujourd'hui, je dis au revoir au Shanghai SIPG, une équipe qui m'a fait me sentir chez moi», a écrit lundi Hulk sur le réseau social Weibo.

L'ancien joueur de Porto n'avait pas été retenu par le coach du club chinois, le Portugais Vitor Pereira, pour les trois précédents matches de Ligue des champions d'Asie en raison d'un «mauvais état d'esprit».

Le mois dernier, Hulk, qui avait été le capitaine de l'équipe lors du titre de champion de Chine remporté en 2018, avait été remplacé pendant le match contre les Yokohama F. Marinos (défaite 1-0), et s'en était pris verbalement à son entraîneur sur le chemin des vestiaires.

«Je voudrais remercier les fans qui m'ont accueilli chaleureusement il y a quatre ans et qui ont toujours été à mes côtés depuis», a ajouté le Brésilien, qui a porté à 48 reprise le maillot de sa sélection nationale.

Il est désormais loin le temps où les transferts comme celui de Hulk faisaient les unes des journaux en Asie, et notamment en Chine, qui a accueilli ces dernières années les internationaux belges Marouane Fellaini et Mousa Dembélé, ou l'emblématique capitaine de Naples Marek Hamsik.

Avec le plafonnement des salaires et la création d'une taxe sur les transferts -- reversée à un fonds pour le développement des jeunes joueurs -- la Fédération chinoise a imposé ces dernières années aux clubs des règles de plus en plus strictes dans le but de faire émerger des talents locaux.