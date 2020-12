Les joueurs autonomes qui n’ont toujours pas de contrat en vue de la prochaine saison, comme Mike Hoffman, Anthony Duclair ou Mikael Granlund, sont extrêmement préoccupés par la situation actuelle dans la Ligue nationale.

Non seulement ils ne savent pas où ils vont jouer, mais les possibilités pour ces joueurs d’obtenir un contrat lucratif semblent de plus en plus s’amenuiser.

Selon l’analyste de TVA Sports, Louis Jean, la situation risque de débloquer lorsqu’on annoncera un retour au jeu, mais ça ne veut pas dire qu’il y aura beaucoup d’argent pour les joueurs autonomes. «Le plafond salarial n’augmentera pas pour les années à venir. Pour certains joueurs le timing est affreux et c’est extrêmement dommage.»

