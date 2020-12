Pool de football: des solutions miracles pour vous

Plusieurs poolers de football de la NFL amorceront leurs éliminatoires cette semaine, sauf que certains d'entre eux auront cruellement besoin d’une solution miracle pour passer le premier tour.

Dans cette optique, voici des porteurs de ballon et des receveurs de passes qui devraient être ciblés au ballottage.

- Cam Akers, porteur de ballon (disponible dans 47% des ligues Yahoo!)

Le représentant des Rams de Los Angeles a obtenu son lot d’occasions d’inscrire des points dans les deux dernières semaines. Dimanche, Akers a réalisé 21 courses et inscrit un touché.

Il devrait être aussi, sinon encore plus, utilisé contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre le weekend prochain.

- Ty Johnson, porteur de ballon (disponible dans 98% des ligues Yahoo!)

Lors du dernier match des Jets de New York, Frank Gore a subi une commotion cérébrale dans les premiers moments du match et c’est Johnson qui a hérité de sa charge de travail. Il a très bien fait avec une récolte de 104 verges et un majeur en 22 portées. Il a également attrapé les deux passes envoyées dans sa direction.

Si Gore est non disponible cette semaine, Johnson doit être réclamé au ballottage.

- Benny Snell fils, porteur de ballon (disponible dans 56% des ligues Yahoo!)

Puisque le nom de James Conner est sur la liste des joueurs non disponibles en raison de la COVID-19, Snell fils obtiendra un deuxième départ consécutif chez les Steelers de Pittsburgh cette semaine.

Avoir le demi offensif partant de l’unique formation invaincue de la NFL cette saison dans sa formation doit être assez plaisant.

- Rashard Higgins, receveur de passes (disponible dans 92% des ligues Yahoo!)

Celui qui porte le surnom d’Hollywood est devenu le receveur de passes numéro 2 des Browns de Cleveland en l’absence d’Odell Beckham fils.

Sa rapidité et sa capacité de réaliser de gros jeux font de lui une cible très intéressante pour Baker Mayfield, qui l’a visé à neuf reprises lors du dernier match de la formation de l’Ohio.

- Tim Patrick, receveur de passes (disponible dans 79% des ligues Yahoo!)

Dimanche dernier contre les Chiefs de Kansas City, Patrick a inscrit deux touchés.

Il ne fera pas cela à toutes les semaines, mais il est une bonne option pour votre troisième receveur ou votre «flex».

- Jalen Guyton, receveur de passes (disponible dans 100% des ligues Yahoo!)

Dans une ligue où les joueurs sont très actifs, Guyton représente un choix intéressant pour ceux qui ont le dernier choix au ballottage.

Cette semaine, les Chargers de Los Angeles affronteront les Falcons d’Atlanta, l’équipe qui a accordé le plus de points aux receveurs cette saison. L’athlète de 23 ans pourrait bien en profiter.

- Cordarrelle Patterson, receveur de passes et porteur de ballon (disponible dans 97% des ligues Yahoo!)

Vous avez bien lu, Patterson est bel et bien utilisé aux deux positions par les Bears de Chicago. Contre les Lions de Detroit, dimanche dernier, il a réalisé 10 courses et attrapé quatre passes. Il a également inscrit un touché.

Le fait qu’il affrontera les Texans de Houston cette semaine pourrait lui permettre de connaître son meilleur match de la présente campagne.