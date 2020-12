L’Impact se tourne vers le CD Olympia

La situation ne sera pas facile pour l’Impact. Amorçant tout juste leur préparation après une autre quarantaine au retour à Montréal en vue de son duel contre le CD Olimpia, les troupes n’ont toujours pas eu le temps de s’attarder au plan de match, à huit jours du rendez-vous.

Même si les joueurs ont reçu des plans d’entraînement pour garder la forme à la maison pendant leur isolement de 14 jours après leur retour de Foxborough, rien ne se compare à une séance sur le terrain.

«Tout le monde a un peu de rouille, a concédé Samuel Piette lors d'une vidéoconférence, lundi. Nous n’avons pas touché au ballon depuis deux semaines. La première séance n’a pas été la meilleure sur le plan de la qualité, mais c’était le cas pour tout le monde. Physiquement, nous n’avons pas le temps de faire un autre camp d’entraînement, alors nous devons retrouver la forme physique avec les exercices.»

Stratégie à venir

Cette première séance d’entraînement, qui a eu lieu dimanche, a malgré tout été dédiée à la forme physique. Ainsi, les joueurs n’ont toujours pas abordé la stratégie qu’ils tenteront de mettre en œuvre lors du match retour du quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, à Orlando.

«Il y a plein de points d’interrogation, a dit Piette. La manière dont on va approcher ce match-là tactiquement, on n’est pas encore entré dans ça. En ce moment, c’est une préparation physique pas trop difficile.»

Contre Olimpia, l’impact trouvera toutefois une équipe qui n’a pas subi la défaite cet automne dans le Championnat du Honduras, comme le montre sa fiche de 9-0-4. L’Impact a d’ailleurs perdu le match aller 2 à 1, le printemps dernier.

«L’équipe a changé depuis le premier match en mars, et ils sont en forme à ce moment. Mais tout peut se passer en 90 minutes. Je ne pense pas qu’on va être déclassés. On rentre là-bas en passant qu’on a de bonnes chances de gagner. On est confiants.»

Crève-coeur

Piette est également revenu sur la récente défaite des siens, qui se sont inclinés en match de qualification pour les éliminatoires de la major League Soccer (MLS) face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Suspendu, il a dû regarder la rencontre d’une loge, dans les estrades, avec quelques coéquipiers qui n’avaient pas été retenus dans le onze partant.

«Pour moi, c’était une des rares occasions où j’assistais à un match des estrades. C’est beaucoup de stress. Je pense que ç’a été chaudement disputé. Je pense que la Nouvelle-Angleterre a été supérieure. Le deuxième but à la fin a été crève-cœur pour les joueurs.»

La formation dévoilée

Par ailleurs, les huit équipes prenant part aux rondes finales de la Ligue des champions de la CONCACAF devaient soumettre une liste de 25 joueurs admissibles pour cette compétition.

Dans la formation de l’Impact, il y a un absent de taille, soit le milieu de terrain Bojan. L’Espagnol n’est plus sous contrat avec le onze montréalais. Le Bleu-Blanc-Noir souhaite tout de même en venir à une nouvelle entente avec l’athlète de 30 ans.

À noter également que le Québécois Anthony Jackson-Hamel est de la formation de l’Impact, malgré le fait que l’attaquant ne reviendra pas avec le club en 2021. C’est également le cas du défenseur Jukka Raitala, et du milieu de terrain Orji Okwonkwo.

La formation de l’Impact

Gardiens: Clément Diop, James Pantemis et Jonathan Sirois.

Défenseurs: Rudy Camacho, Luis Binks, Rod Fanni, Mustafa Kizza, Zachary Brault-Guillard, Joel Waterman, Karifa Yao, Clément Bayiha et Keesean Ferdinand.

Milieux de terrain: Victor Wanyama, Samuel Piette, Amar Sejdic, Orji Okwonkwo, Emanuel Maciel, Tomas Giraldo, Nathan-Dylan Saliba, Rida Zouhir, Jean-Aniel Assi et Sean Rea,

Attaquants: Anthony Jackson-Hamel, Mason Toye et Romell Quioto.

Voyez la conférence de presse de Piette dans la vidéo ci-dessus.