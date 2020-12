Les Steelers ne sont plus parfaits

L’équipe de football de Washington a mis fin à la saison parfaite des Steelers de Pittsburgh en les battant 23 à 17, lundi, au Heinz Field.

Pour ce faire, la formation de la capitale américaine a inscrit 13 points au quatrième quart.

Le quart-arrière Alex Smith a d’abord rejoint l’ailier rapproché Logan Thomas sur 15 verges pour créer l’égalité 17 à 17. Le botteur Dustin Hopkins a ensuite réussi un placement de 45 verges pour donner une première avance aux siens dans ce duel.

Les Steelers (11-1) ont récupéré le ballon avec environ deux minutes à faire au match. Sur leur premier jeu de cette séquence, Ben Roethlisberger a vu son relais rebondir sur un joueur de ligne défensive et atterrir dans les mains d’un rival. Cette interception a donc redonné le ballon aux vainqueurs, qui ont inscrit un autre placement.

L’autre majeur de Washington (5-7) a été l’œuvre du porteur de ballon Peyton Barber. Ce dernier a vu sa charge de travail être grandement augmentée après la blessure subite par son coéquipier Antonio Gibson en début de partie.

Pour revenir à Thomas, l’athlète de 29 ans a connu un très bon match, lui qui a attrapé les neuf passes envoyées dans sa direction pour 98 verges de gains.

Du côté des Steelers, «Big Ben» a complété 33 de ses 53 relais pour 305 verges et deux majeurs. Ce sont James Washington et Diontae Johnson qui ont attrapé ses passes de six points.