Jeff Blashill s'attend à une meilleure répartition

Avec une saison morte beaucoup plus longue qu’en temps normal et de nombreuses acquisitions de son directeur général Steve Yzerman, l’entraîneur-chef Jeff Blashill croit que les Red Wings de Detroit ne seront plus une équipe à un seul trio.

Lors de la dernière campagne, l'unité formée par le Québécois Anthony Mantha et les attaquants Dylan Larkin et Tyler Bertuzzi ont marqué 39% des buts du club.

Le manque de profondeur a eu de grosses répercussions puisque le club du Michigan a terminé au tout dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Yzerman a toutefois fait un pas dans la bonne direction en ajoutant les avants Bobby Ryan et Vladislav Namestnikov, les arrières Marc Staal, Troy Stecher et Jon Merrill et finalement le gardien Thomas Greiss.

«La seule chose que je sais avec certitude, c'est que nous devons tirer le meilleur de plus de trios, a dit Blashill lors d’une entrevue à l’émission "The Word on Woodward", diffusée sur le web. Nous avons certainement besoin du trio de Larkin pour être vraiment bons, mais nous avons besoin d’autres gars pour jouer des rôles importants.»

Mériter sa place

Pas question, toutefois, de faire des cadeaux. Souhaitant mettre un terme à une disette de quatre saisons sans séries éliminatoires de l’équipe, Blashill a indiqué que tous les joueurs devront travailler et mériter leur temps de glace.

«C'est en partie notre responsabilité en tant qu'entraîneurs de nous assurer que nous les mettons dans des situations pour faire cela. Et c'est la responsabilité des joueurs de jouer et d'exécuter et de continuer à gagner plus de temps sur la glace.»

«Nous saurons la composition de notre groupe au camp, et les gars auront l’occasion de montrer qu’ils peuvent nous rendre meilleurs. Dire que les postes sont disponibles, c’est une évidence, étant donné que nous étions une mauvaise équipe l’année dernière.»

Blashill veut toutefois éviter la pression inutile et semble être réaliste: il ne se donne pas comme objectif de faire les séries éliminatoires. Il souhaite toutefois voir des améliorations chaque jour.

«Chaque année est une nouvelle année. Certes, cette année plus que jamais, c'est une année totalement nouvelle. Nous n'avons jamais eu autant de temps entre les saisons, donc c'est un nouveau départ, pour ainsi dire. Allons-y et essayons de prouver au quotidien que nous pouvons nous améliorer. C'est, pour moi, l'objectif, juste faire mieux chaque jour.»