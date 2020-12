Steve Bégin a joué plus de 250 matchs dans l’uniforme du Canadien. Lors de son passage à Dave Morissette lundi soir, il est revenu sur son séjour avec le Tricolore.

Admiré pour son courage et son intensité, Steve Bégin a subi plusieurs blessures au cours de sa carrière dans la LNH. Il a même souvent joué en dépit de la douleur. «Si c’était à recommencer, je ferais la même chose. C’est pour ça que j’ai joué plus de 500 matchs dans la Ligue nationale. Je bloquais souvent des lancers, j’ai joué souvent avec des pieds cassés. J’avais une épaule qui débarquait toujours, mais je ne voulais pas le dire parce que je craignais de perdre ma place».

L’analyste de TVA Sports Michel Bergeron a apprécié Steve Bégin comme joueur. «Ton père t’a conseillé quand tu étais jeune de t’identifier à Dale Hunter, et c’est sans doute un des meilleurs conseils qu’il a pu te donner. Ça t’a permis de comprendre ton rôle sur la patinoire».

L’ancien du Tricolore avoue que les conseils de son père lui ont toujours été précieux. «Je savais que c’est en jouant de cette façon que j’allais jouer dans la Ligue nationale. Je savais que je n’étais pas un grand marqueur, mais ça ne me dérangeait pas. Je me donnais au maximum à toutes les présences».

Lors de son passage à Montréal, Steve Bégin n’a jamais hésité à s’en prendre même au plus féroce de ses adversaires. Il en est d’ailleurs venu aux prises à plus d’une occasion avec le géant des Bruins, Zdeno Chara. «Lorsque tu joues, il ne faut pas trop que tu penses à ce que tu fais. Tu es préparé, tu sais ce que tu dois faire, et si tu te mets à douter, tu pars déjà à moins un. J’ai toujours eu peur de ce que je faisais, mais je le canalisais en énergie et j’aimais ça».

Voyez un segment de l’entrevue de Steve Bégin à Dave Morissette en direct dans la vidéo ci-dessus.