ECHL: d’autres équipes suspendent leurs activités

Trois autres formations de l’ECHL, soit les Cyclones de Cincinnati, les Wings de Kalamazoo et les Steelheads de l’Idaho, ne joueront pas en 2020-2021, a annoncé la ligue, lundi.

Ces forfaits s’ajoutent à ceux des six clubs de la section Nord qui ont renoncé à la saison en raison de la pandémie de coronavirus et des règles strictes en matière de santé publique dans les divers États américains. Le 18 novembre, les Mariners du Maine - dont le vice-président aux opérations hockey est l’ancien attaquant Daniel Brière -, le Beast de Brampton, les Royals de Reading, les Railers de Worcester, le Thunder d’Adirondack et les Growlers de Terre-Neuve avaient confirmé leur retrait.

Ainsi, les joueurs évoluant pour les formations touchées sont libres d’offrir leurs services à l’équipe de leur choix.

«La décision a été très difficile à prendre pour nos organisations en ces moments où le portrait global change à cause de la crise de la COVID-19 et de l’impossibilité à revenir au jeu à l’intérieur des différentes juridictions, a déclaré le commissaire Ryan Crelin par voie de communiqué. Nous nous attendons à revoir les partisans dans ces excellents marchés de l’ECHL en 2021-2022.»

À la fin octobre, l’ECHL a diffusé une partie de son calendrier devant s’amorcer le 11 décembre pour une quinzaine de formations, toutes situées aux États-Unis.