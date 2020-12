LPGA: près de 20 ans d'attente pour une golfeuse

L’Américaine Angela Stanford a calé quatre oiselets sur son neuf de retour de la dernière ronde pour remporter la Classique Volunteers of America de la LPGA, dimanche, à The Colony, au Texas.

La gagnante a décroché son septième titre en carrière au sein du circuit professionnel de golf féminin et son premier dans son État natal, elle qui a effectué ses débuts à la LPGA en 2001.

En dépit d’un boguey au 18e fanion, Stanford (67) a conclu avec une priorité de deux coups à 277 (-7) sur un trio formé de sa compatriote Yealimi Noh et des Sud-Coréennes So Yeon Ryu et Inbee Park. Ces trois joueuses ont toutes remis une carte de 70 (-1) au cours de la journée.

Aucune Canadienne ne se trouvait sur les verts en fin de semaine. Seule la golfeuse de niveau amateur Tillie Claggett avait amorcé le tournoi, jeudi, mais elle a dû plier bagage en raison d’une fiche de +28 à mi-chemin de la compétition.

PGA: un vainqueur inattendu

Grâce à un oiselet au 18e trou, le Norvégien Viktor Hovland a enlevé les honneurs de la Classique de golf Mayakoba, dimanche, à Playa del Carmen, au Mexique.

Le Scandinave a savouré son deuxième triomphe en carrière à la PGA. Avec un pointage de 65, six coups sous la normale, durant la ronde finale, il a conclu avec un total de 264 (-20) et une priorité d’un coup sur Aaron Wise (63), des États-Unis. Deux autres représentants du pays de l’Oncle Sam, Adam Long (67) et Tom Hoge (69), ont partagé le troisième échelon à 267 (-17).

Seul des cinq joueurs canadiens ayant évité le couperet après 36 trous, Corey Conners (66) a fini ex aequo en 17e place avec un cumulatif de 271 (-13).