Les Raptors éviteront les éclosions

Même si quelques cas isolés semblent inévitables, Fred VanVleet croit que les Raptors de Toronto ont la maturité pour éviter une éclosion de COVID-19.

La NBA a remis aux équipes un guide de santé et de sécurité aux équipes récemment, et des amendes, des suspensions et des pertes de choix au repêchage sont prévues pour les joueurs et les équipes qui ne respectent pas les protocoles.

Des visites surprises dans les installations des équipes sont notamment prévues pour coincer les contrevenants, en vue de la saison qui doit commencer le 22 décembre. Les camps d’entraînement sont actuellement en cours.

«Je ne m’attends pas à voir qui que ce soit ne pas respecter les règles, particulièrement avec le groupe que nous avons, a dit VanVleet, lors d’une vidéoconférence avec les journalistes, dimanche. S’ils le font, ce sera pendant leurs temps libres. Nous nous voyons tous les jours, et je ne peux voir les joueurs s’en foutre quand nous sommes ensemble.

«Quand les joueurs vont à la maison, ils prennent leurs propres décisions, et vous espérez simplement que tout le monde va suivre les règles. Personne n’est au-dessus de la situation.

VanVleet estime d’ailleurs que le risque zéro n’existe pas puisqu’il est possible de contracter la maladie même avec les meilleures intentions du monde.

«On ne peut pas dire aux joueurs qui ont attrapé la COVID-19 qu’ils ont fait quelque chose de mal. Si tu vas à une fête avec plein de gens sans masque, c’est une chose. Mais si tu vas à l’épicerie, ou si la famille est en ville... Je veux dire, tu l’attrapes et tu le transmets, c’est comme ça que ça fonctionne.»

«Mais en même temps, tout le monde doit être responsable puisque nous sommes souvent ensemble. Je ne veux pas ramener ça à la maison et à la famille.»

Les Trail Blazers touchés

Déjà, une équipe est touchée par une éclosion de cas avant même que la saison ne débute: les Trail Blazers de Portland. En raison de trois cas au cours des quatre derniers jours, l’organisation a choisi de fermer ses installations pour un nettoyage, dimanche.

«Par prudence, après le traçage des contacts, nous fermons [dimanche] notre centre d’entraînement pour un nettoyage en profondeur pendant que nous effectuons des tests de confirmation», a indiqué le directeur général Neil Olshey dans un communiqué.