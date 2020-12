NBA et la COVID-19: sanctions sévères en vue

La NBA n’a pas l’intention de lésiner sur les moyens pour faire respecter ses protocoles contre la COVID-19 lors de la prochaine saison.

En effet, le circuit Silver envisage de sévir durement contre les équipes qui ne se soumettront pas aux règles mises en place pour limiter les infections au coronavirus.

«Amendes, suspensions, ajustement ou perte de choix au repêchage, et annulation de matchs» font partie des sanctions prévues contre les équipes qui contribuent à répandre le virus et à perturber le calendrier, comme l’indique le guide de santé et de sécurité de la NBA dont le réseau ESPN a obtenu copie.

Les équipes dont les joueurs et les membres du personnel violent à répétition les protocoles pourraient être sujettes à des pénalités plus sévères.

Inspections

Des inspections surprises seront conduites dans les installations des équipes pour s’assurer que les protocoles sont respectés.

La NBA veut aussi empêcher les membres des différentes organisations de fréquenter des endroits où ils seraient susceptibles de contracter la COVID-19.

Ainsi, les joueurs et les membres du personnel ne pourront aller dans les bars ou autres lieux consacrés au divertissement et au jeu. Ils ne pourront également se rendre dans les gyms publics, les spas, les piscines locales, et ne pourront participer à des rassemblements intérieurs de plus de 15 personnes.

La ligue permettra toutefois aux membres des équipes de manger dans des restaurants préalablement approuvés lorsqu’ils seront sur la route. Les repas pourront être pris à l’extérieur ou dans un espace privé intérieur.