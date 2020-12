Dez Bryant impatient d’affronter les Cowboys

Le receveur de passes Dez Bryant n’aura pas de comptes à régler lorsqu’il affrontera les Cowboys de Dallas mardi prochain avec les Ravens, à Baltimore.

En effet, ce sera la première fois que Bryant se mesurera à son ancienne équipe depuis qu’elle l’a libéré en 2018. Précédemment, Bryant avait disputé huit saisons avec les Cowboys.

«L’eau a coulé sous les ponts, a dit Bryant, samedi, dans une entrevue à ESPN. Ça fait deux ans, j’ai eu le temps de m’en remettre. Tu dois aller de l’avant dans la vie car elle n’attendra pas après toi. Le temps n’attend personne. Je me suis ressaisi et j’ai continué d’avancer.»

Bryant a fait la pluie et le beau temps chez les Cowboys en enregistrant notamment trois saisons de plus de 1000 verges de gain en plus d’obtenir trois nominations au Pro Bowl. En 2014, il a atteint un sommet un réussissant 16 touchés par la passe.

Le joueur de 32 ans n’a pas joué en 2018 et 2019, puis a joint l’équipe d’entrainement des Ravens cette saison. L’organisation de Baltimore lui a finalement accordé un contrat pour qu’il joigne la formation régulière.

«Je suis excité, a-t-il dit concernant le match de mardi. J’ai hâte. Beaucoup de gars dans cette équipe sont mes amis. Je crois que ce sera le fun quand on va prendre place les uns en face des autres. Ce sera un moment excitant.»

À son premier match cette saison, qui était également son premier dans la NFL depuis 2017, Bryant a capté quatre passes pour 28 verges de gain.