Bonne nouvelle pour Tim Stuetzle et les Allemands

L’espoir des Sénateurs d’Ottawa Tim Stuetzle a rejoint l’équipe allemande en vue du Championnat du monde de hockey junior (CMJ) et croit qu’il sera bientôt remis de la blessure qui a hypothéqué son début de saison.

Le troisième choix au total du dernier repêchage du circuit Bettman est passé sous le bistouri en octobre dernier, lui qui s’était fracturé une main lors d’un entraînement.

«Je me sens vraiment bien. Plus les journées avancent et mieux je me sens. Cela me rend heureux d’être sur la glace avec le reste de l’équipe. Aujourd’hui [jeudi], j’avais un rendez-vous avec le docteur et tout semble vraiment bien», a affirmé Stuetzle au quotidien «Ottawa Sun».

«J'espère que ma main sera de retour à 100% dans une ou deux semaines, a-t-il ajouté. Je vais commencer à patiner avec l’équipe [encore plus]. J’ai passé quatre jours avec l’équipe, mais je n’ai pas participé à tous les exercices.»

Au moins d’une grosse surprise, Stuetzle participera à un deuxième CMJ, lui qui avait amassé cinq mentions d’aide en autant de rencontres lors de l’édition 2020 du prestigieux tournoi.

Objectif LNH

L’Allemand de 18 ans a bien l’intention de rester en Amérique du Nord après la compétition disputée en sol albertain. En effet, Stuetzle veut percer la formation des «Sens».

«Mon objectif est de jouer là-bas lors de la prochaine saison, a-t-il clamé. J'espère que ça marchera comme ça. Je m'attends à être prêt pour le Championnat du monde junior avec l'équipe allemande et après cela, nous verrons ce qui va se passer.»

«Mon objectif est de jouer à Ottawa la saison prochaine et d'y arriver le plus tôt possible. Personne ne sait encore quand la campagne de la LNH va commencer. J'espère que tout se passe comme je le souhaite.»

En attendant, il sera vraisemblablement possible de voir Stuetzle à l’œuvre contre le Canada lors du match d’ouverture du CMJ, le 26 décembre prochain.