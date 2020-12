Un défi de taille pour le Minnesota United

Pour poursuivre son parcours lors des éliminatoires, le Minnesota United devra réussir là où il a toujours échoué jusqu’à maintenant. Il devra gagner un match au domicile du Sporting de Kansas City.

Cette rencontre sera diffusée ce soir sur les ondes de TVA Sports à compter de 20h.

Ayant rejoint la Major League Soccer (MLS) en 2017, le club de Minneapolis a disputé cinq parties au Children's Mercy Park. Il a perdu chaque fois. Il a marqué un seul but, en encaissant 11.

«Je n’ai pas caché après le premier tour le fait que nous allions jouer à Kansas City, et j’ai dit que la seule chose que nous avons à faire est de jouer terriblement mieux que nous l’avons fait», a dit l’entraîneur-chef Adrian Heath, lors d’une vidéoconférence, lundi.

«Nous avons été, au mieux, horribles là-bas, désespérés parfois. Nous devons régler cela, nous devons mieux jouer. Nous devons y aller avec un état d'esprit différent. La seule chose dont je suis sûr c'est que nous serons meilleurs que ce que nous avons déjà montré là-bas ces deux dernières années. Ce groupe sera meilleur.»

Pour se motiver, les troupes du Minnesota n’auront pas à chercher trop loin. Ils ont en effet signé une toute première victoire d’après-saison lorsqu’ils ont vaincu les Rapids du Colorado au compte de 3 à 0.

Un résultat très encourageant compte tenu des débuts du club en MLS. Après avoir raté les éliminatoires par une bonne marge en 2017 et 2018, le Minnesota United a perdu contre le Galaxy de Los Angeles au premier tour l’année dernière. Ainsi, les membres de l’équipe peuvent voir des résultats concrets grâce au plan mis en place.

Ainsi, la motivation et la confiance sont bien présentes, en vue du duel de jeudi.

«Je suis heureux pour le groupe, et je suis plus que tout heureux pour nos partisans et heureux pour notre groupe de propriétaires, car je pense qu'ils commencent à voir les investissements commencer à donner des résultats sur le terrain.»

Ça montre que nous progressons, ce qui est le but du jeu. Nous ne restons pas immobiles, nous avançons.»