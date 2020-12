Saquon Barkley veut revenir encore plus fort

Le porteur de ballon vedette des Giants de New York Saquon Barkley est convaincu qu’il sera encore meilleur lorsqu’il reviendra au jeu après s’être remis de sa blessure au genou droit.

Ayant subi une déchirure du ligament croisé antérieur lors de la semaine numéro 2 de la saison contre les Bears de Chicago, Barkley est passé sous le bistouri à la fin du mois d’octobre.

«Je crois qu’on ne devrait rien entreprendre dans la vie avec une approche négative, a dit Barkley au "USA Today". Une approche positive aide à passer à travers beaucoup de choses et c’est l’état d’esprit que je veux adopter. Je sais que je m’en sortirai et que je serai un meilleur joueur. C’est le défi que je me lance.»

Équipe en hausse

Barkley a néanmoins dû faire le deuil de cette saison, pendant que les Giants s’approchent d’une place en éliminatoires pour une première fois en quatre ans. En effet, en dépit d’une fiche de 4-7, la formation new-yorkaise est à égalité en tête de la section Est de l’Association nationale avec l’équipe de football de Washington.

«Jusqu’à présent, je m’en sors plutôt bien, mais j’imagine qu’il y aura des moments plus difficiles, a indiqué Barkley. Le plus dur a été le moment où ça s’est produit. Je me doutais de ce qui était arrivé et ça me donnait envie de pleurer. C’est dur car j’ai travaillé tellement fort et l’équipe aussi. Je voulais l’aider à bien faire cette année et tout ça m’a été enlevé en un instant. Mais tu n’as pas le choix de ravaler tout ça. Tu ne peux pas pleurer sur ton sort trop longtemps. Tu ne peux pas t’en plaindre trop longtemps. Tu dois continuer d’avancer.»

Selon les pronostics, il est permis de croire que Barkley sera de retour avec les Giants à temps pour le prochain camp d’entrainement, en août 2021.

«C’est difficile de ne pas pouvoir faire le sport que j’aime et que je pratique depuis que j’ai 7 ans, a ajouté Barkley. Mais j’essaie de soutenir l’équipe du mieux possible. J’aime voir les gars jouer et faire leurs trucs, particulièrement présentement puisqu’ils font vraiment bien. Ça rend la vie plus facile.»

Victorieux à leurs trois derniers matchs, les Giants tenteront de poursuivre sur leur lancée dimanche contre les Seahawks de Seattle.