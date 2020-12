Les Broncos sont-ils l’agneau sacrifié de la NFL?

La COVID-19 chamboule tout sur son passage et la semaine 12 dans la NFL a vu une scène loufoque lorsque les Broncos de Denver ont été forcés de faire jouer un receveur comme quart-arrière partant dans leur rencontre face aux Saints de La Nouvelle-Orléans.

À qui la faute? Y a-t-il des solutions pour l’entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, Doug Pederson, à court terme? Reverra-t-on le Tom Brady des beaux jours à Tampa ou la destination chaude n’était-elle qu’un mirage? Quelle recrue a le plus d’impact à l’intérieur de sa formation dans le circuit Goodell?

«La Zone payante» a évidemment toutes les réponses aux questions avec sa traditionnelle bonne humeur et sa camaraderie aussi contagieuse qu’à son habitude. Ne manquez pas non plus toutes les prédictions de la semaine 13 avec plusieurs confrontations alléchantes au menu.

Qui mérite une sévère cuite au Jäger Bomb? La célèbre chronique «Au bar» est de retour et plusieurs candidats de choix étaient admissibles cette semaine. La solution pour améliorer le jeu de plusieurs athlètes passe souvent par un séjour à notre sympathique taverne virtuelle.

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de «La Zone payante», à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

«La Zone payante» est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.