Une première femme arbitrera en Ligue des champions

La Française Stéphanie Frappart a été désignée par l'UEFA lundi pour arbitrer la rencontre entre la Juventus Turin et le Dynamo de Kiev mercredi en Ligue des champions.

Elle deviendra ainsi la première femme à assumer cette responsabilité dans la prestigieuse compétition continentale.

Stéphanie Frappart, 36 ans, s'était déjà vu confier la Supercoupe d'Europe d'août 2019 opposant Liverpool à Chelsea, après avoir été la première femme au sifflet en deuxième division française (2014) puis en Ligue 1 masculine (2019), où elle a arbitré début octobre son premier choc Lyon-Marseille.

Sur la scène européenne, elle a également été la première femme à diriger une rencontre internationale masculine officielle, avec Malte-Lettonie le 6 septembre dernier en Ligue des nations, et a arbitré ses deux premières rencontres de Ligue Europa le 22 octobre (Leicester-Zorya Louhansk) puis le 26 novembre (Grenade-Omonia Nicosie).

Pour son 12e match de la saison 2020-2021, elle conduira au Juventus Stadium de Turin une équipe 100% masculine et française: Hicham Zakrani et Mehdi Rahmouni comme arbitres assistants, Karim Abed comme quatrième arbitre et Benoît Millot et Willy Delajod à la vidéo.

L'ancienne joueuse de l'AS Herblay en région parisienne, qui a commencé à arbitrer dès 13 ans, a gravi marche après marche dans le sillage de deux pionnières, la Suissesse Nicole Petignat, première femme à officier en Coupe de l'UEFA en 2003, et l'Allemande Bibiana Steinhaus, première arbitre femme dans un grand championnat européen.

«C'est à la fois un privilège, un honneur et une responsabilité. J'espère que mon parcours va encourager les jeunes filles à s'engager dans l'arbitrage», disait Stéphanie Frappart à l'été 2019 à l'aube de sa première saison complète dans l'élite - finalement interrompue par le coronavirus en mars.