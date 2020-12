Metcalf impressionne dans un gain des Seahawks

Le receveur de passes D.K. Metcalf a de nouveau démontré qu’il était l’un des meilleurs de sa profession lundi soir, alors que les Seahawks de Seattle ont vaincu les Eagles de Philadelphie 23 à 17 au Lincoln Financial Field.

Le joueur de deuxième année n’a peut-être pas trouvé la zone payante dans cet affrontement, mais il a attrapé 10 relais pour un impressionnant total de 177 verges.

Lui et Russell Wilson ont d’ailleurs combiné leurs efforts sur un impressionnant jeu de 52 verges.

Le quart-arrière des Seahawks (8-3) a conclu son match avec un taux de réussite de 70,9%, ce qui lui a permis d’amasser 230 verges et un majeur. Dans cette partie, Russell a atteint les 3 000 verges de gains cette saison et est ainsi devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NFL à atteindre ce plateau à ses neuf premières campagnes dans le circuit Goodell. L’autre athlète à avoir fait de même est Peyton Manning.

C’est David Moore qui a été sa cible dans la zone des buts.

L’autre touché des vainqueurs a été l’œuvre du porteur de ballon Chris Carson. Ce dernier effectuait un retour au jeu, lui qui avait raté les quatre derniers duels des siens en raison d’une blessure à un pied.

Les autres points de Seattle ont été obtenus par la jambe du botteur Jason Myers.

De leur côté, les Eagles (3-6-1) ont raté une chance de prendre le premier rang de la section Est de l’Association nationale. Ils sont donc coincés au troisième rang.

Contre les Seahawks, l’attaque de Philadelphie n’a pas connu une soirée très productive. Elle a d’ailleurs complété le premier quart avec un total de moins quatre verges...

Le pivot Carlson Wentz a réussi 25 de ses 45 passes tentées pour 215 verges et deux touchés. Il a également été victime d’une interception et de six sacs du quart.