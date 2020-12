«L'idée de faire du ski acrobatique n’est pas venue de moi»

Maxime Dufour-Lapointe a connu une grande carrière sur la scène du ski acrobatique.

En plus de s’être classée douzième aux Jeux olympiques de Sotchi (2014), elle a aussi décroché quatre médailles de bronze pendant ses 10 ans en Coupe du monde.

L’aînée des sœurs Dufour-Lapointe était l’invitée de Dave Morissette, lundi, et elle a accepté de replonger dans ses souvenirs et de raconter son inspirant parcours.

«Mon entrée dans le monde du ski acrobatique est assez loufoque, car elle n’est pas venue de moi. On faisait du ski en famille quand j’étais jeune, mais c’était surtout pour le plaisir. Mes parents avaient un couple d’amis dont l’enfant faisait du ski acrobatique et c’est la femme du couple qui est venue me dire que je devrais essayer ce sport-là. Elle croyais que je pourrais être bonne.

«Peu de temps après, j’ai vu une course et je me rappelle m’être dit que les sauts étaient impressionnants. Ça m’a donné le goût d’essayer. J’ai convaincu mes parents de m’inscrire et soudainement, on s’est retrouvés à devoir partir en compétition chaque week-end!»

«Ils étaient au courant»

Évidemment, le ski acrobatique comporte son lot de risques sur le plan physique et les parents de Maxime en étaient bien conscients. Mais plutôt que de tenter de freiner leur fille dans son élan, ils l’ont préparée en conséquence.

«Ils étaient au courant que c’était un sport dangereux. Mais dans tout ça, je crois qu’il faut surtout remercier mon père. C’est lui qui a déterminé la façon dont il fallait que j’approche mon entrée sur la scène sportive. C’est un ingénieur et il aime tout comprendre. Dès le moment où il a su que je commençais à aimer le ski, il a lu d’innombrables livres sur ce sport.

«Il a appris que les risques de blessures aux genoux étaient grands dans la pratique du ski acrobatique. Il m’a alors emmenée voir un préparateur physique pour que mon corps soit prêt et en sécurité. J’avais alors 14 ans. Pour lui, l’entraînement physique était une excellente façon de prévenir les blessures. Et je ne me suis finalement jamais blessée en skiant.»

«C’est sain de se poser la question»

Questionnée à savoir si elle avait déjà songé à abandonner le ski au cours de sa carrière, la sympathique jeune femme a répondu par l’affirmative.

«Oui, c’est arrivé quelques fois, surtout sur l’équipe canadienne. Je me demandais si j’étais mieux de retourner sur les bancs d’école, si mon choix de carrière était le bon... Mais chaque fois, je me disais que l’école pouvait attendre, que je vivais quelque chose d’unique. Je crois que c'est sain de se poser la question.

«Sauf qu'à un certain moment, j’ai senti que j’étais arrivée au bout de mon potentiel et j’ai pris la décision d’arrêter. C’était le bon moment, à mon avis.»

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessous, où Maxime Dufour-Lapointe se fait notamment surprendre par ses deux sœurs cadettes. Un moment très émouvant!