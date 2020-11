Changement de garde à venir chez les Eagles

Les Eagles de Philadelphie se préparent à faire un changement au poste de quart-arrière, semble-t-il.

Selon ce qu'a rapporté le réseau ESPN, dimanche, le jeune pivot Jalen Hurts effectuait des répétitions avec la première unité offensive cette semaine.

Lors de la présente campagne et depuis plusieurs années, c’est Carson Wentz qui évolue comme partant derrière le centre des Eagles. Il éprouve toutefois beaucoup de difficultés en 2020. En 10 parties cette saison, l’athlète de 27 ans a complété 58,4 % de ses relais pour 2326 verges et 14 touchés. Il a également commis 14 interceptions et a échappé le ballon à 10 reprises.

De son côté, Hurts a été repêché en deuxième ronde (53e au total) du dernier encan de la NFL. Cette saison, il a participé à 31 jeux, mais n’a décoché que deux passes.

Les Eagles seront en action lundi soir contre les Seahawks de Seattle. Wentz devrait obtenir le départ, mais il ne serait pas surprenant de voir Hurts prendre des répétitions.

Le club de la Pennsylvanie affiche un dossier de 3-6-1 et pourrait prendre le premier rang de la section Est de l'Association américaine s’il l’emporte à sa prochaine sortie.