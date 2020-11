La sensation argentine Lionel Messi a rendu hommage à son légendaire compatriote Diego Maradona, dimanche, au camp Nou.

Après avoir marqué le quatrième but du FC Barcelone dans la victoire de 4-0 contre Osasuna, Messi a retiré son maillot, dévoilant celui porté par lui et Maradona avec les Newell's Old Boys.