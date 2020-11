Un match de huit touchés pour un porteur de ballon!

Si tous les yeux étaient tournés vers Sarah Fuller samedi, le porteur de ballon Jaret Patterson s’est assuré de retenir également un peu d’attention sur la scène du football universitaire américain.

Patterson, qui évolue avec les Bulls de l’Université de Buffalo, a aidé les siens à battre les représentants de Kent State par le pointage de 70 à 41, inscrivant lui-même huit touchés.

L’Américain de 20 ans a totalisé 409 verges de gains au sol durant ce seul et unique match. Il s’est vu remettre le ballon 36 fois pour une moyenne supérieure à 11 verges par portée.

Son plus long jeu aura par ailleurs été une course de 62 verges en début de match. Il a ensuite réussi des touchés en franchissant 42, 49 et 58 verges, entre autres.

Dans l’histoire récente, Kalen Ballage, qui porte les couleurs des Chargers de Los Angeles, avait aussi réussi huit touchés pour Arizona State en 2016. Patterson a ainsi égalé ce record de la première division de la NCAA.

À propos de Sarah Fuller, elle est devenue, samedi, la première femme à prendre part à un match de football dans les principales associations de la NCAA avec l'Université Vanderbilt.