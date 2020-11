Justin Robidas s'éclate

L’attaquant Justin Robidas a récolté quatre points dans la victoire de 6 à 1 des Foreurs contre l’Océanic de Rimouski, vendredi soir, à Val-d’Or.

Robidas a ouvert la marque dès la quatrième minute de jeu et a ensuite contribué à trois buts des siens. Maxence Guenette a lui aussi frappé fort en marquant deux buts en un peu plus de deux minutes au premier vingt.

Justin Ducharme, Alexandre Doucet et Jérémie Biakabutuka ont complété la marque pour l’équipe locale.

Samy Paré a été l’unique marqueur pour les visiteurs, qui n’ont dirigé que 14 tirs sur la cage de William Blackburn.

Les Foreurs ont remporté huit de leurs 10 derniers matchs. Quant à l’Océanic, cette défaite était leur quatrième consécutive.

À Rouyn-Noranda, Nathan Légaré a inscrit deux buts et une aide pour aider le Drakkar de Baie-Comeau à s’imposer par la marque de 6 à 3 devant les Huskies.

Brandon Frattaroli s’est également illustré pour les visiteurs en touchant la cible à deux reprises.

Du côté des Huskies, les attaquants Samuel Johnson et William Rouleau ont tous deux enregistré un but et deux aides.

À Québec, dans le dernier match présenté dans la bulle du Centre Vidéotron, les Tigres de Victoriaville l’ont emporté 4 à 1 devant les Olympiques de Gatineau.

Les Tigres ont marqué trois buts en deuxième moitié de troisième période pour se procurer une avance insurmontable de 4 à 0. Evan MacKinnon a finalement répliqué pour les Olympiques avec son deuxième but de la campagne.

Vincent Sévigny a récolté un but et deux aides dans la victoire.