Les Texans se paient un festin

Menés par le quart-arrière Deshaun Watson et ses quatre passes de touché, les Texans de Houston se sont payés un bon festin en mangeant du lion, jeudi après-midi, lors de l’Action de grâce.

La formation de Houston a ainsi vaincu les Lions de Detroit par le pointage de 41 à 25.

Le receveur de passes Will Fuller V s’est aussi signalé dans cette rencontre, en captant deux relais pour des touchés et en totalisant des gains de 171 verges par la voie des airs à la suite de six réceptions.

Watson et Fuller V ont d’ailleurs mis le match hors de portée des Lions, au quatrième quart, avec deux majeurs successifs sur des jeux de 40 et 34 verges respectivement.

Un gros jeu de J.J. Watt

En défensive, le vétéran J.J. Watt a donné le ton avec une interception aux dépens du quart-arrière Matthew Stafford avant de retourner le ballon sur 19 verges jusque dans la zone des buts. Les Lions menaient d’ailleurs 7 à 0 lors de cette séquence survenue au premier quart. Ce fut le début de la fin pour Detroit.

Stafford a conclu la rencontre avec 295 verges de gains par la passe et obtenu une passe pour le touché en fin de partie. Dans la défaite, le porteur de ballon Adrian Peterson a néanmoins réussi deux majeurs.