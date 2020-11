Les Cowboys en deuil

Les Cowboys de Dallas ont subi une lourde perte mercredi avec le décès soudain de leur coordonnateur à la préparation physique Markus Paul. La cause de la mort de l’homme de 54 ans n’est pas connue.

Victime d’une urgence médicale mardi matin, au quartier général des Cowboys, Paul a immédiatement été pris en charge par le personnel médical de l’équipe. Il a été transporté dans un hôpital de Frisco, où il est décédé mercredi entouré de sa famille.

En tant que joueur, Paul a évolué avec les Bears de Chicago entre 1989 et 1993. Le maraudeur a conclu sa carrière avec les Buccaneers de Tampa Bay en 1993.

Il est ensuite devenu entraîneur de conditionnement physique dans la NFL avec les Saints de La Nouvelle-Orléans (1998-1999), les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2000-2004), les Jets de New York (2005-2006), les Giants de New York (2007-2018) et les Cowboys (2018-2020). Il a participé à cinq victoires au Super Bowl dans son rôle d’entraîneur.

Les Cowboys salueront la mémoire de Paul avant leur match de jeudi, contre l’équipe de football de Washington.