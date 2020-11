Encore de l’espoir pour Zdeno Chara à Boston

Les canaux de communication entre les Bruins de Boston et le défenseur Zdeno Chara, joueur autonome sans compensation, demeurent ouverts, même si tout reste à ficeler pour un possible retour avec l’équipe la saison prochaine.

Le patineur de 43 ans aurait suscité l’intérêt d’au moins trois formations, selon ce qu’avait rapporté le site Boston Hockey Now il y a une dizaine de jours. Cependant, rien n’est décidé, car les probabilités du vétéran de revenir au Massachusetts sont bien réelles.

«C'est le statu quo, a déclaré au site LNH.com le directeur général des Bruins, Don Sweeney. J'attends de reparler avec [l'agent] Matt [Keator] et Zdeno. Ce dernier continue à évaluer la situation dans la Ligue nationale [LNH] et nous verrons où ça nous mène. Nous avons été en communication constante et nous espérons que nous aurons bientôt une date pour le début de la saison. Nous verrons ce que la LNH va décider.»

Après avoir complété un pacte de sept ans et de 45,5 millions $ à l’été 2018, le Slovaque a signé une entente d’un an pour chacune des deux dernières campagnes. En 2019-2020, il a touché 3,75 millions $.

Le tireur gaucher a obtenu cinq buts et neuf mentions d’aide pour 14 points en 68 rencontres pendant le calendrier régulier, ajoutant deux aides en 13 matchs éliminatoires.

Chara avait mentionné en septembre qu’il espérait porter l’uniforme des Bruins en 2020-2021, club auquel il s’est joint en 2006.