Les Raptors ajoutent de la profondeur

Les Raptors de Toronto ont ajouté de la profondeur en embauchant le centre Alex Len par l’entremise du marché des joueurs autonomes.

C’est ce que le site The Athletic a rapporté, lundi. Âgé de 27 ans, Len a conservé des moyennes de 8 points, 5,8 rebonds et 17,6 minutes par rencontre en 2019-2020 avec les Hawks d’Atlanta et les Kings de Sacramento.

Il s’agirait d’une deuxième acquisition en autant de jours pour les Raptors, qui auraient également obtenu Aron Baynes, dimanche. Le club a toutefois perdu les services de Serge Ibaka et Marc Gasol.

Les Suns conservent Saric

Dario Saric a pour sa part représenté le bon coup du jour pour les Suns de Phoenix, qui ont conservé ses services en vertu de son pacte de trois saisons et de 27 millions $.

Saric a effectué quelques sorties intéressantes avant que la pandémie de COVID-19 ne force l’interruption de la saison de la NBA. Il avait maintenu des moyennes de 18,8 points et de 6,8 rebonds en mars, aidant les Suns à remporter leurs huit dernières sorties.

Le joueur de 26 ans avait gardé un rythme intéressant dans la bulle d’Orlando avec des moyennes de 14,8 points et de 7,6 rebonds, mais le club de l’Arizona n’a pas été en mesure de prendre part aux éliminatoires.

Le réseau ESPN indiquait également lundi que Solomon Hill a accepté un pacte d’une saison avec les Hawks. Damyean Dotson se joindrait quant à lui aux Cavaliers de Cleveland en vertu d’un contrat de deux ans et de 4 millions $.