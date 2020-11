Théroux malmené par Claggett

Le Québécois David Théroux s’est incliné par abandon devant l’Albertain Steve Claggett, samedi soir, lors du premier combat du tournoi «Carré d’As», à Rimouski.

Théroux (16-4-0, 11 K.-O.) a livré une bonne bataille en début de combat, mais graduellement, son rival, qui semblait plus affûté physiquement, a commencé à prendre le dessus à compter du quatrième round.

Le boxeur de Sorel-Tracy a néanmoins tenu tête à son rival et porté plusieurs bons coups, mais Claggett l’a particulièrement malmené lors du sixième et dernier round. L’Albertain semblait impossible à arrêter et Théroux est resté longuement sans réponse vers la fin du round.

Le coin du Québécois a décidé de lancer la serviette après le sixième round.

Claggett a ainsi mis la main sur le titre NABA des super-légers.

Le deuxième combat du tournoi «Carré d’As», qui doit mettre aux prises les Québécois Junior Ulysse et Mathieu Germain, suit le choc Théroux-Claggett.

Une leçon pour Courchesne

Le Québécois Raphaël Courchesne en a eu plein les bras dans le second combat de la soirée, pour finalement s’incliner par décision unanime devant l’Albertain Josh Wagner.

Il s’agit d’une première défaite pour le poids super mi-moyen de Saint-Hyacinthe, qui n’a que 21 ans.

Courchesne (8-1-0, 3 K.-O.) a été surpris par le style de son adversaire, dont le dernier combat professionnel remontait à 2015. Le Québécois n’a jamais vraiment pu s’ajuster et les juges n’ont pas hésité à donner le combat à l’Albertain.

Dans le premier combat de la soirée, un choc de poids lourds, le Québécois Adam Dyczka a obtenu sa troisième victoire chez les pros en s’imposant par décision unanime devant le Britanno-colombien Jaye Byard.